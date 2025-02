Cinco Lagunas: donde la naturaleza y la cultura encuentran su mejor escenario

La Patagonia propone diferentes circuitos turísticos para quienes disfruten del aire libre y la naturaleza. Uno de estos es el circuito Cinco Lagunas en Villa Pehuenia, un paseo que se puede hacer en auto, caminando o en bicicleta y disfrutar del auténtico paisaje patagónico.

El paseo inicia en la unión de los lagos Aluminé y Moquehue, cruzando el puente sobre el río La Angostura. A 4 kilómetros de allí, se encuentra el ingreso al territorio de la comunidad mapuche Puel, quien administra el lugar procurando su mantenimiento y cuidado. El ingreso tiene un valor de $4000 por vehículo y $2000 para quienes pasen caminando.

Este circuito propone conocer cinco lagunas en las cuales uno puede elegir alguna para pasar el día y hasta incluso, si hace calor, meterse al agua y disfrutar de la playa. La primera laguna en descubrir si se toma el camino de la derecha es Lafquen Verde, denominada así por el color que obtiene del abundante bosque que se refleja en sus aguas. Cabe aclarar que lafquen en mapuche significa laguna. Más adelante se encuentra Lafquen Matethue, la más grande del circuito. La tercera es Lafquen Cohiuilla, la más pequeña pero igual de hermosa y particular que las anteriores.

La próxima laguna se encuentra más escondida que las anteriores, la laguna Lafquen Ralihuen. La quinta y última es Lafquen Redonda, se encuentra tomando el camino de la izquierda al inicio del recorrido. Desde aquí se puede llegar hasta la costa del lago Aluminé para observar una desembocadura de un serpenteante arroyo.

Cartel de entrada al paseo Cinco Lagunas en Villa Pehuenia.

En el lugar hay un restaurante llamado We Folil, un restó sustentable administrado por la familia Puel que propone exquisitos platos preparados con productos de la zona como truchas o empanadas de corderos cocidas al horno de barro. El restaurante funciona como un bodegón, con platos clásicos elaborados íntegramente con materias primas propias: cordero, chivito, vaca, y productos de su propia huerta. We Folil significa brote de raíz o, como explica su creador Alberto Puel a una entrevista a La Nación, “cuando una planta se corta y vuelve a renacer de abajo, de raíz, esa acción se llama we folil”. El restaurante abre para almuerzos y meriendas con reserva previa.

El restaurante está construido en adobe. Gentileza La Nación

Quienes visiten el circuito Cinco Lagunas, abonando la entrada, recibirán un mapa del territorio a recorrer, con los cuidados ambientales necesarios y rigurosos, horarios y las zonas de esparcimiento diurno para disfrutar de un picnic en plena naturaleza.