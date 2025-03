El truco que los médicos recomiendan hacer cuando te clavás un vidrio en el pie

Uno de los accidentes domésticos más comunes ocurren por el hecho de andar descalzo. Es que si hubo algún vidrio roto que no se barrió, o incluso la presencia de astillas en pisos de madera, pueden provocar que te claves en el pie. Ante esto, los médicos expusieron el mejor truco para eliminar esto de forma sencilla.

A quién no le sucedió alguna vez que, por accidente, pisó un vidrio y se lo clavó en la planta del pie. En este caso, existen varias posibilidades. La primera y más sencilla es que éste salga con facilidad. Sin embargo, los peores escenarios posibles serían los de no poder sacarlo ni con una pinza porque esté incrustado muy al fondo o mismo que éste se parta y no poder alcanzar el restante.

Ante esta situación, se viralizó un video que expone cuál es el truco de los médicos para poder solucionar este problema. Es que, con el afán de evitar que la gente asista al médico por este accidente menor, se detalló cuál es el formula que utilizan ellos y que cualquier persona puede realizar en su casa.

Por lo que tenés que hacer cuando te clavás un vidrio en el pie.

En este caso, en el video se puede ver como se simuló que una persona sufrió un accidente con el vidrio de una lamparita. Es por eso que al intentar moverlo con una pequeña pinza de depilar, una gran parte salió, pero otro pedazo quedó sumergido en la planta del pie.

Ante esta situación, el video de parte de los médicos expone que no se debe escarbar dentro de la planta del pie con la pinza. Primero por el hecho de que esto puede causar dolor y segundo porque se corre el riesgo de que con este movimiento se empuje aún más hacia dentro el vidrio.

Ante esto, se recomendó sumergir el pie en un recipiente con agua tibia. Luego de algunos minutos, habrá que retirarlo y comenzar a masajear la zona cercana al vidrio. Es por eso que, poco a poco habrá que impulsarlo para afuera. Al estar en agua tibia, esto ayudará a felicitar los movimientos.

De este modo, con los masajes y paciencia, se podrá ver cómo poco a poco el vidrio aparecerá asomado por el orificio en el que ingresó. Para terminar con este truco, una vez que haya salido lo suficiente, sólo quedará retirarlo con la pinza y comenzar con el sacado de la zona afectada para luego desinfectar.