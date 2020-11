La mirada local del controvertido informe sobre Vaca Muerta

El último informe de la consultora Rystad Energy tuvo distintas miradas y el ex Secretario de Recursos Hidrocarburífero, Ing. Jose Luis Sureda, consideró que el reporte dejó de lado algunos aspectos que aún hace viable a nuestro país como productor gasífero para la región.

“Argentina no perdió la oportunidad” aseguró Sureda en una charla con Plus Energético. La consultora estimó que para el 2025, “Bolivia aportará 3 Bcm, que representa 8 Millones de metros cúbicos día. En la actualidad produce 45 Millones de metros cúbicos día y para 2025, podría declinar entre 8 y 10 Millones de metros cúbicos diarios”.

Para el ex docente de la Universidad Austral la estimación se realizó sin tener una mirada global de la región. Es conocido que los países están llevando conversaciones para asegurar el gas boliviano para los próximos años, mientras Brasil avanza con la desregulación del mercado gasífero y Argentina pone en marcha el Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino.

Respecto a las posibilidades de exportar gas al vecino país transandino, el ex funcionario aseguró que “no se ha perdido nada. Chile tiene siete plantas de carbón que pueden ser reemplazadas con gas argentino, lo que significa unos 15 millones de metros cúbicos” para luego comentar que lamentablemente sobre este trabajo nada se ha hecho en este tiempo.

Por otro lado, explicó que “la planta de GNL Quintero (en la Región Metropolitana de Chile) está saturada y esto garantiza que la demanda incremental continúe siendo accesible para nuestro país”.

En cuanto a Brasil dijo que “es un gran interrogante. Las cuencas offshore, frente a las costas de Río de Janeiro, tienen una buena producción que actualmente se re inyecta”. Lo que no detalló el informe de la consultora es que, en 2019 el Ministerio de Minas y Energía de Brasil aprobó una inversión de la Compañía de Gas de Sao Paulo (Comgás) para expandir los servicios de gas.

Para el ingeniero Sureda, el “Plan Redes comenzó a construirse y Brasil utilizará el gas proveniente de las cuencas de Santos y Campos”. Bajo este escenario, el país carioca producirá gas para su demanda interna quedando relegada únicamente la zona norte con importaciones de GNL.

Aun así, Argentina tendrá que continuar importando gas en los meses de invierno, especialmente en los picos que se producen entre junio y agosto de cada año. Para el ex Vicepresidente de Ventas de Gas Natural de PAE “pensar en producir para los picos estacionales no es redituable en estos momentos, el concepto es analizar cómo reemplazar este faltante y solo para este período” aseguró.

“Argentina debería importar GNL para los meses de junio, julio y agosto… la solución no pasa por cortar el gas a las industrias o reemplazarlo con gas oil que es más caro. La importación de GNL es más económica y estabiliza el sistema en un cordón urbano-industrial de gran demanda… Para tener una idea, los costos de la barcaza de regasificación rondan los U$D 200.000 mensuales” expresó para poder imaginar lo que significa desarrollar una producción gasífera para solo tres meses.

Otro aspecto que el estudio de la consultora no tuvo en cuenta y que Sureda explicó son las conversaciones que Argentina está llevando adelante con Bolivia. “En menos de un mes, se vence la adenda del suministro de gas boliviano y de no renegociar nuevos términos, el acuerdo quedará vigente con los compromisos de volúmenes y precios de ese documento”.

La realidad es que Bolivia “no puede garantizar ese volumen y Argentina no puede pagar esos precios tan altos”. En este escenario, Brasil espera el cierre de las negociaciones de estos países para luego sentarse con un precio que será el techo de su nuevo convenio.

Todos estos escenarios no fueron considerados en el reporte de la consultora y solo se estimó una demanda combinada con una oferta limitada para la región. En este sentido para el ex Secretario de Recursos Hidrocarburíferos y ex docente de la Universidad Austral, Jose L. Sureda, consideró que Argentina continúa en carrera explicando que “la demanda está, la potencialidad de producir está y lo que falta es sentarnos a negociar”.