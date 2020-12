Pampa Energía concentra sus inversiones en Vaca Muerta

El grupo que preside Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y el holding encabezado por Daniel Vila y el ex funcionario José Luis Manzano firmaron el acuerdo de venta por la distribuidora eléctrica Edenor.

El acuerdo que estaba cerrado debió ser comunicado por la empresa vendedora antes del cierre de los mercados ya que la noticia adelantada por el portal “elDiarioAr” movió las cotizaciones bursátiles.

Según trascendió desde Pampa Energía, el precio de compra acordado “consiste en un pago de U$S 100.000.000 compuestos de la siguiente manera: 21.876.856 Acciones Clase B de Edenor por un valor de U$S 5.000.000 y U$S 95.000.000 a pagarse U$S 5.000.000 a la firma de la transacción, U$S 50.000.000 al cierre y U$S 40.000.000 financiado a un plazo de un año”.

La venta “forma parte de un ambicioso plan” enfocado a la generación de energía y la exploración y producción de gas, “con especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional (Shale y Tight Gas)” aseguraron desde el grupo vendedor.

Cabe recordar que el grupo Mindlin adquirió Edenor en el 2005 cuando la compañía estaba en situación de “default”. La deuda superaba los U$S 550 millones con el riesgo que el grupo accionario Électricite de France (EDF) demandara en el CIADI al Estado argentina más de U$S 900 millones.

Luego de 15 años de gestión del grupo empresario argentino, Edenor redujo su deuda financiera en U$S 93 millones y eliminó definitivamente el juicio en el CIADI contra el Estado argentino.

De acuerdo con la información de la compañía, “Edenor nunca repartió dividendos entre sus accionistas… reinvirtiendo absolutamente todos los ingresos en mejoras a la red”. A su vez, recordaron que en el año 2007, Edenor se convirtió en “la primera compañía argentina de servicio públicos en cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, lo que significó un aumento de capital del orden de los U$S 70 millones” que fueron destinados a la inversión.

Plan estratégico de inversiones de Pampa Energía

Para alcanzar una mayor producción de gas, Pampa Energía invertirá U$S 250 millones durante los próximos cuatro años que dure el Plan Gas.Ar. En el 2021 se concentrará casi el 50% del compromiso total, destinando más de U$S 100 millones a la explotación de los yacimientos de la cuenca Neuquina.

Cabe señalar que el Estado Nacional adjudicó recientemente un volumen base de 4,9 millones de m3/d de gas a un precio medio anual de U$S 3,60 por millón de BTU, y un volumen en el periodo invernal de 1 millón de m3/d a un precio de U$S 4,68 por millón de BTU por lo próximo cuatro años.

A su vez, el grupo empresario tiene pensado invertir U$S 200 millones en el cierre de Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Ensenada Barragán que adquirió al Estado Nacional en sociedad con la petrolera YPF.

Una noticia que se sintió en la Bolsa

Ambos grupos empresarios llevaban tres meses de negociación y los acuerdos estaban a la firma. El medio digital lanzado en noviembre de 2020 (elDiarioAr) adelantó esta mañana la noticia generando movimientos en las cotizaciones bursátiles de las acciones de las empresas involucradas.

La realidad es que Pampa Energía cayó el 3,4% y Edenor subió un 1% en el día de hoy lunes 28 de diciembre. El mercado consideró que Pampa Energía se retiró de la distribución de electricidad sin advertir que se focalizará sus inversiones en los dos negocios principales: la generación de energía eléctrica y la producción de gas natural.