Vaca Muerta firma acuerdo, aceptando la suspensión masiva

Los petroleros de Neuquén, Río Negro, La Pampa y también Chubut aceptaron firmar un acuerdo con las empresas productoras, avalando la suspensión masiva miles de trabajadores. El acta se firmará mañana jueves e implica un "sueldo básico de acuerdo a su categoría, las la zona diferencial, más la vianda o ayuda diferencial".

“Hemos decidido aceptar y lo vamos a firmar mañana", fue el anuncio de Guillermo Pereyra, por el Sindicato del Petrólo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. También lo rubricará el sindicato de Chubut. La propuesta realizada por las empresas productoras alcanza a miles de petroleros que en la actualidad se encuentran sin tareas asignadas, en este contexto de paralización total como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En el audio que comenzó a circular esta tarde, Pereyra dice: "No encontramos la solución deseada por todos. No fue una negociación. Ellos (las empresas) elevaron un proyecto a todos los sindicatos del país, quisimos cambiar algunas cosas. Pero la situación es gravísima. Es lo que hay, y es lo que están dispuestos a firmar por 60 días".

"Las pequeñas y medianas empresas si no facturan y certifican no van a poder pagar, entonces nosotros hemos decido aceptar este acuerdo. Los compañeros que están trabajando cobran todo lo que tienen que cobrar; los que están en su casa -que son unos 20 mil- van a recibir el sueldo básico de convenio, más el diferencial de zona, más la vianda de acuerdo al diagrama que estaban haciendo. Nadie sabe cuánto va a durar esto”, aclaró.

"Estamos en una profunda crisis social y económica, hacemos todo lo posible para sostener los puestos de trabajo, no tenemos otra alternativa compañeros. Si no firmamos las empresas productoras no les van a reconocer a las pequeñas empresas lo que es el salario y estos compañeros, que son muchos, van a quedarse sin cobrar ya este mes", remarcó Pereyra, aclarando que lo firmarán también sus pares de Chubut, no así la Federación y tampoco el personal de Jerárquicos que tiene otro convenio.