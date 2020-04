Combo explosivo provoca paralización en los pozos

La crisis que afronta la industria hidrocarburífera se deja ver en varias decisiones que van tomando las empresas y que influyen en la economía general de la Argentina. En Neuquén, son muchas las empresas que han optado por el camino de recortar la producción.

Es el caso de YPF que se vio obligada a paralizar en un 50 % la producción de Loma Campana, motor de Vaca Muerta. El combo es fulminantes: no hay donde ubicar el petróleo tras la baja demanda de las refinerías, que a su vez, ya llegaron al tope de su capacidad de almacenamiento.

Otros datos desalentadores provienen de empresas como ExxonMobil que frenó sus operaciones de shale oil en Bajo del Choique-La Invernada, y Vista Oil & Gas, que cerró los ocho pozos que tiene en Bajada del Palo Oeste. Por su parte, Shell hizo lo propio en Sierras Blancas por las restricciones de evacuación y la caída de la demanda.

A este combo se le suman las demandas y posturas de los sindicatos y de las provincias productoras: los sindicatos buscan articular una mesa de negociación junto con empresas y el Gobierno para evitar despidos; y el reclamo vigente de las provincias petroleras agrupadas en la cámara Ofephi para establecer un precio sostén al barril del petróleo “barril criollo”, ante la caída de los valores internacionales.

"Se va a detener la producción, es algo que inevitablemente va a pasar aunque no sabemos exactamente cuándo", dicen desde las empresas. "Hay que mirar la cadena para atrás, se cayó el consumo de combustibles, las renerías no demandan crudo y no se sabe dónde guardarlo. El paso siguiente es cortar producción", agregan.