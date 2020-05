Aumentará ingresos y mejora deuda de provincias

La calificadora de riesgo Moody's destacó que el precio de referencia interno del petróleo crudo de Argentina, el llamado barril criollo establecido en US$ 45 por el Gobierno, aumentará los ingresos y mejorará la calidad crediticia de las provincias y las empresas productoras del hidrocarburo.

Además afirmó que es positivo para quienes producen en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, porque remarcó que "el nuevo precio de referencia del crudo excede los valores de producción de equilibrio de entre US$ 35 y US$ 40 el barril, para los proyectos no convencionales" en ese área.

"La medida aumentará los ingresos de las provincias productoras de petróleo como Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza y Río Negro – toda ellas con calificación Ca negativo por parte de la consultora- porque reciben regalías calculadas como un porcentaje del petróleo comercializado y producción de gas, valorada al precio de boca de pozo", indicó Moody´s.

En un informe sobre el restablecimiento del barril criollo en Argentina, destacó que "el precio de referencia del crudo nacional aumentará las regalías a las provincias, que se han visto negativamente afectadas por la reciente caída en los precios internacionales del petróleo" y puntualizó que "las provincias productoras de petróleo como Chubut y Tierra del Fuego dependen en gran medida de las regalías", porque que "este flujo de ingresos sirve como garantía para sus pagarés internacionales en moneda extranjera".

"Tanto Chubut como Tierra del Fuego habían tensado las posiciones de liquidez y las métricas financieras débiles antes de la caída de los precios del petróleo. Por lo tanto, un mayor deterioro en los flujos de efectivo de las regalías hubiera tenido graves efectos negativos en la calidad crediticia de estas provincias", afirmó Moody's.

El informe de la consultora indicó que "la decisión es positiva en términos de evaluación del perfil crediticio de las empresas productoras de crudo", y puso de relieve que "aumentan los precios obtenidos tanto para las ventas locales como para las exportaciones, porque el decreto también reduce los impuestos a la exportación".

El análisis consideró que "el Gobierno busca apoyar la inversión y la actividad general en el sector, evitando que las importaciones netas de energía crezcan en el futuro, un camino que va en contra del objetivo de autosuficiencia energética".

"La medida respalda la actividad de exploración y producción en general, y la producción no convencional en particular, ya que la producción no convencional conlleva mayores costos de equilibrio", puntualizó la calificadora.

Indicó que la decisión "impone ciertas restricciones a las importaciones para proteger a los refinadores locales de la competencia extranjera", y destacó que "congela los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono hasta el 1 de octubre, en lugar de indexarlos a la inflación cada tres meses como de costumbre".

Al respecto, precisó que "los impuestos representan más de un tercio de los precios de los combustibles en los surtidores".