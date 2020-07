PAE alcanzó nuevo plazos en las ON

Pan American Energy (PAE) colocó este martes tres series de obligaciones negociables (ON) por US$ 77.884.687 y por $ 3.000 millones en el mercado de capitales, informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El apetito de inversores por las Obligaciones Negociables dólar linked es furor desde mayo último, mejorando mes a mes las condiciones de colocación en el mercado.

La compañía de la familia Bulgheroni colocó esta semana tres series de ON, dos en dólares y una en pesos. En dólares, obtuvo US$ 20.298.845 por la Serie 1 con un plazo de dos años a tasa 0%; y otros US$ 57.585.842 por la serie 2 a por tres años y un interés anual del 1%.

Para estas series el máximo impuesto fue de U$D 80 millones, alcanzando en la colocación en dólares U$D 77,88 millones. Estos resultados generan un precedente para las demás empresas que buscan financiarse a través de estas operatorias.

Para la colocación en pesos, la serie 3 alcanzó el total permitido de $ 3.000 millones por un año a tasa Badlar para bancos privados con una tasa de 29,56% anual más 1,5 puntos porcentuales.

Los fondos estarán destinados a inversiones en áreas convencionales y no convencionales de las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz aseguraron desde la compañía.

Cabe recordar que, en la última flexibilización, PAE llegó a subir dos equipos de torre en la Cuenca Neuquina y acordar con el gremio de Chubut la incorporación progresiva de hasta 20 equipos de torre en la Cuenca del Golfo.

La robustez de financiamiento que mostró la gestión de los Bulgheroni en los mercados de capitales, posibilitó colocar durante este año seis obligaciones negociables por un total de $ 17.200 millones.