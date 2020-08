Pocas fracturas y panorama desalentador

Una manera de medir la actividad en Vaca Muerta, es a través del conteo de las etapas de fractura que se realizan. Y en este aspecto, los números de julio reflejan que se está "en una fracción mínima" de la actividad que llegó a tener la formación. Durante este mes de invierno se hicieron 44 etapas de fractura, un número muy bajo sobre todo teniendo en cuenta que durante el 2019 se registró un pico máximo de mas de 600 etapas. Los números se desprenden de los reportes mensuales que difunden desde la consultora NCS Multistage. Durante el programa semanal PLUS ENERGÉTICO dialogamos con Luciano Fucello, country manager de la firma quién analizó el panorama.



Estamos a una fracción mínima de la actividad que llegó a tener Vaca Muerta

"El panorama macroeconómico hace que Argentina sea un país con una complejidad adicional a los que se vive en el mundo. Hasta que no se modifique la ley de hidrocarburos, hasta que no exista un plan a largo plazo, las empresas no quieren apostar", explicó el especialista. Y esto es muy negativo si tenemos en cuenta que en el mes de mayo se comenzó a retomar la actividad tras la elaboración de protocolos para evitar contagios de COVID-19 de los trabajadores.

Según las proyecciones, para el mes de agosto se espera un número bajo de etapas, solo se concreten los compromisos asumidos y mirando hacia fin de año el panorama tampoco es alentador. El principal factor es que "no hay demanda, entonces no hay necesidad de extraer el hidrocarburo, no hay necesidad de apresurarse para terminar o para perforar pozos nuevos".

La foto de hoy muestra que las empresas de capitales extranjeros están pensado mucho antes de mandar dinero a Argentina. de hecho muchas empresas están pensando en irse.

El rol de YPF, el mercado del gas a largo plazo, la necesidad de inversiones, los vaivenes macroeconómicos y las indefiniciones políticas, un combo que analizamos en conjunto durante la entrevista que compartimos en video.