EEUU y la Covid 19 en Asia impactan en el precio del crudo

La agencia Reuters anunció que este miércoles una nueva caída en los precios del petróleo. De acuerdo con la información publicada en los sitios especializados, la variación que registró la cotización del crudo se debió a las preocupaciones sobre la demanda ante el importante aumento de casos de Coronavirus en Asia, los rumores sobre el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y el supuesto levantamiento de sanciones a Irán.

Esta mañana, los futuros del crudo Brent caían U$S 2,08 marcando una cotización de U$S 66,50 por barril, luego de llegar a tocar los U$S 70 el día anterior.

El optimismo registrado en los días previos reflejó la confianza en las economías de Estados Unidos y Europa, pero el temor a una desaceleración de la demanda de combustible en Asia provocó un rápido reacomodamiento en el precio del crudo en los mercados internacionales.

India, Taiwán, Vietnam y Tailandia registraron aumentos de Covid-19 entre sus poblaciones, y esta situación amenaza con impactar económicamente en una de las regiones más importantes a nivel mundial.

Para los analistas internacionales, la segunda caída consecutiva de precio del barril podría marcar una nueva tendencia en el mercado petrolero, y consecuentemente un retraso en la toma de decisiones de las grandes compañías petroleras que comenzaron a desempolvar los proyectos congelados durante el 2020.

A pesar de este escenario, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que los precios del petróleo están estables y que el mercado se encuentra equilibrado, observando una demanda que excede ligeramente la oferta.

Por otro lado, el economista Justin Smirk dijo esta mañana a la agencia internacional que las especulaciones sobre las tasas de interés que podría aplicar la Reserva Federal de Estados Unidos están pesando fuerte en la demanda de materias primas.

A estas variables se suma la expectativa de un acuerdo entre EEUU-Irán respecto al plan nuclear, lo que implicaría un levantamiento de las sanciones y la posibilidad que Irán intervenga fuertemente en el mercado petrolero.

Este panorama es seguido atentamente por algunas compañías que operan en Argentina, ya que un cambio en la tendencia del precio internacional del crudo podría influir en un cambio de horizonte a nivel local.