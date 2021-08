Gutiérrez: “No vamos a regalar ni ceder los recursos"

El gobernador Omar Gutiérrez volvió a marcar diferencias con la secretaría de Energía de la Nación que conduce Darío Martínez en medio de una escalada de tensiones en torno al proyecto de ley de incentivos a los hidrocarburos: Neuquén sigue reclamando una copia del proyecto que promueve Nación, en el que ve una posible vulneración de los derechos que tienen las provincias sobre estos recursos.

“No vamos a ceder ni regalar un solo recurso. Ni nuestras libertadas, responsabilidades, ni los compromisos vinculados a nuestras decisiones”, dijo Gutiérrez, también presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el organismo que nuclea al resto de las provincias productoras de crudo y gas.

Este fin de semana el mandatario provincial fue desmentido por los neuquinos que son parte del gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos, el redactor de la ley, Ariel Kogan, designado como asesor por el presidente y hombre de confianza de Martínez.

En declaraciones públicas, Kogan sostuvo que la provincia conocía los lineamientos del proyecto que se pensaba enviar al Congreso la semana pasada.

“Reuniones, palabras, mates y café, diálogos tuvimos un montón. Pero lo que se me comprometió, no se me cumplió”, dijo Gutiérrez quien sostuvo que había un compromiso de enviar al proyecto a la Ofephi antes de ser remitido al Congreso de la Nación.

“La Ofephi tiene el derecho de tener la accesibilidad al proyecto de ley. Y no vamos a entregar nuestras autonomías ni el poder de competencia en materia de impuestos, regalías y administraciones de recursos no renovables que implica la actividad hidrocarburífera”, dijo el gobernador en una rueda de prensa.

“Un proyecto de ley, que me llega por otro lugar, de 5 capítulos y 155 artículos. Desconozco si ese es el proyecto. No se me ha presentado formalmente ni un solo artículo de los 155”, dijo al referirse al contenido que cuestiona y adjudica a Nación. “No vamos a ceder ni regalar un solo recurso”, enfatizó.

Hay dos ejes que motivaron el descontento de Neuquén: por un lado, la posibilidad de que haya una comisión evaluadora de proyectos de inversión y eventuales cambios impositivos, lo que considera un avance sobre las autonomías provinciales.

Este mediodía, de acuerdo con lo que supo Plus Energético, hubo un encuentro de la Ofephi. Todavía no se emitió una comunicación formal. Lo que se supo es que el proyecto no había sido remitido al organismo. Es decir, sigue el mismo contexto que llevó a la escena pública estas diferencias.

Por lo que se sabe, el texto estaba en manos de la Asesoría Legal y Técnica del gobierno nacional para luego ser remitido al Presidente. Luego se encargaría de enviarlo al Congreso de la Nación.

También se sabe que el texto busca impulsar inversiones en busca de una mayor producción de hidrocarburos para potenciar eventuales excedentes que permitan afianzar las exportaciones. Las empresas que produzcan más podrían acceder a una cuota de los dólares, en función de las mayores exportaciones que impulsen.