Se arrojó del auto de su ex porque sino, la mataba a golpes

Arrancó el 2020 y como es habitual, el universo se inunda de buenos deseos: salud, paz y amor. Para una joven de Centenario, lo que debería haber sido una celebración, recibiendo el nuevo año, pudo ser una tragedia. Con total impunidad, su ex novio la secuestró delante de sus amigas, la subió a su vehículo, la golpeó sin cesar mientras la amenazaba con un arma blanca, y el calvario solo terminó, cuando ella optó por arrojarse del vehículo, persecución policial mediante.

“Hoy a la mañana sufrí la peor pesadilla de mi vida, fui secuestrada por mi ex adelante de dos amigas, me golpeó hasta no dar más, amenazándome con un arma blanca que me iba a llevar a las parcelas a matarme en su auto. Gracias a dios encontré un patrullero y pude escapar, tirándome del auto”, publicó en sus redes, luego de hacer la denuncia policial. El agresor, identificado como Alhué, está prófugo y la denuncia que pesa, además de violencia de género puede agravarse por las amenazas y el uso de arma.

Noticias Relacionadas Aumentaron las denuncias por violencia de género

La víctima, Fiore Bustos relató en las redes sociales lo sucedido. Ocurrió en la mañana del 1° de enero, cuando ella circulaba en un vehículo junto a dos amigas. Su ex novio la cruzó con su auto, la increpó y “la bajó de los pelos, la sacó a la fuerza y se la llevó”. Una amiga de la víctima, Kathy, relató a este medio, que el hombre “la subió a su auto y se fue a gran velocidad. La golpeó y la amenazó con matarla con un arma blanca, dirigiéndose a las parcelas, un lugar muy aislado”. “Pero Fiore logró salvarse, porque en ese trayecto se cruzaron con un patrullero de la Policía, pidió ayuda como pudo. La Policía los siguió y ahí ella logró tirarse del auto”.

“Esta persona no da la cara, está prófugo pero ya están las denuncias hechas. Si ella no lograba escaparse, el final hubiera sido otro, él sabía muy bien lo que quería hacer. Es lamentable y pedimos que ninguna chica tengo que pasar por el calvario que vivió mi amiga”, concluyó Kathy. La denuncia se radicó en la Comisaría Quinta, de Centenario.