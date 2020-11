Con 20 años, corrió a patadas al ladrón: la pistola era de juguete

Tiene 20 años y trabaja en el comercio familiar, donde funciona una heladería, cafetería y también se sirven algunas comidas rápidas, como pizzas. Faltaba poco para cerrar y justo se quedó sola. Un solitario ladrón pidió helado y cuando la chica estaba detrás del mostrador, la amenazó para que le diera el dinero. Le mostró una pistola, pero ella se dio cuenta que era de juguete. Ni un segundo dudó: lo increpó, lo corrió a empujones y hasta le dio una patada hasta lograr cerrar la puerta.

Ocurrió este martes, pasada las 20,30 horas según el registro de la cámara de seguridad del local, donde quedó grabada la secuencia. No es la primera vez que intentan asaltarlos y en otras ocasiones, concretaron el atraco. Furioso por la situación, el dueño del comercio -Helados Il Candore en el local de Dr. Ramón al 4114- contó a Mejorinformado.com que, en la zona, ya están cansados de la inseguridad que padecen. “En 20 metros, a los locales de la cuadra le han entrado a robar más de dos veces y a casi todos les hicieron un boquete. Esto no da para más, parece zona liberada”, relató Luis Frugone.

Mirá el video donde quedó registrado el episodio:

Su hija, de 20 años suele estar acompañada por un empleado a esa hora, pero justo este martes, un rato antes, el muchacho se retiró. Fue cuestión de minutos, cuando apareció el ladrón solitario, pidió helado y luego llegó la amenaza conocida, exigiendo el dinero de la caja. “El tipo le mostró un arma, pero ella se dio cuenta que era de juguete. Muchas veces hablamos este tema, dándole consejos, diciéndole como manejarse...nos pasó muchas veces. Y ahora, no lo pensó dos veces y lo corrió”, relató el comerciante, quien afirmó que hizo la denuncia policial, pero no tiene fe en los resultados. “Ya nos cansamos de hacer denuncias y no pasa nada, la Policía está ocupada en otras cosas y el Gobierno también”, exclamó.