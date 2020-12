Otra estafa a lo más vulnerables: “Me sacaron todo”

Una jubilada rosarina denunció que vaciaron la cuenta, fue víctima de estafadores que la llamaron por teléfono haciéndose pasar por empleados del banco del que ella es clienta, le solicitaron su contraseña y le dejaron la cuenta en cero. En total le robaron 16 mil pesos que cobra como jubilación.

La mujer había hecho un reclamo en redes sociales del banco de su tarjeta de crédito, tanto en Instagram como en Facebook contando cuál era su inconveniente: “Desde que empezó la pandemia estoy tratando de que me manden por mail el resumen de mi tarjeta. Siempre me llega después del vencimiento, entonces yo no puedo disponer de la totalidad de mi jubilación porque tengo que dejar algo para el débito automático de mi tarjeta, del pago mínimo”, sostuvo Silvia Monje en Radiópolis.

Un hombre se contacto con ella, le dio sus datos, y la abuela le creyó: "Como había hecho los reclamos correspondientes, le di todos mis datos bancarios, nombre de usuario, clave, todo”, dijo con tristeza. El estafador mantuvo la conversación con Silvia por más de una hora, mientras "resolvía el inconveniente". Luego, cuando la llamada finalizó, ingresó a la app del celular y se sorprendió al ver que estaba vacía: "No tenía nada en mi cuenta, casi me muero”, lamentó la jubilada.

Por último, sostuvo que la "culpa era de ella" por brindarles sus datos personales: "Es que llega un momento que vos confías. Y ahora me quedé sin un peso, me sacaron todo. Son 16 mil pesos, para un jubilado, es mucho. Yo necesito una respuesta del banco”.