“Hasta que la muerte nos separe”; y la atacó a mazazos

Fátima Aparicio, sobrevivió a un brutal intento de femicidio a golpes con una maza de albañil por parte de su ex esposo en Tucumán el pasado 15 de mayo del 2019. Este martes, horas antes de que empezara el juicio contra Luis Ernesto Rondón por tentativa de homicidio, el debate se postergó por una maniobra de último momento de la defensa.

"Señores la justicia quiere cambiar la calificación a mi femicida y pasarla por intento de homicidio a lesiones graves ¿¿¿pueden creer???, de una condena ejemplar que era mi pedido, le quieren dar 4 malditos años, de los cuales, la misma justicia malgasto 18 meses "trabajando" en la creación de pruebas... alguien puede creer después de ver este video que estas son lesiones graves??? en Tucumán quieren otro caso como el de Paola Tacacho aparentemente!!!", escribió indignada en su Facebook, Fátima y agregó que: "Mi vida y la de mi gente esta en manos de estas basuras y no quieren hacer su trabajo!!! la excusa? que ya están todas las pruebas y que el no tiene forma de defenderse, y que no quieren realizar gastos innecesarios".

En la puerta de la Fiscalía interviniente donde espera una respuesta por parte de la justicia, en la mañana de este miércoles, la víctima dijo en diálogo con TN, que sus “hijos están con una crisis de nervios”. Su representante Eduardo Rufino, quien además es el director ejecutivo del cuerpo de abogados para Víctimas de Violencia de Género en Tucumán, aclaró que todavía no fueron notificados formalmente por el tribunal pero anticipó que de ninguna manera aceptarán un cambio de carátula en la causa que implique una pena menor.

“Ahora la vas a pagar”, empieza diciendo el último mensaje que Luis Rondón le envió a Fátima antes de ese horrorosa día, cuando la esperó escondido detrás de la cortina del baño en su departamento y la golpeó siete veces en la cabeza con una maza dejándola al borde de la muerte.

La mujer sufrió años de violencia y maltrato por parte de quien había sido su esposo aún después de separarse de él. En este último mensaje, al parecer, el hombre le reprochaba sobre una foto que había subido a las redes. “Ya vas a caer, ya voy a ir y ni te vas a enterar que estoy ahí. Nos vemos Fátima, hasta que la muerte nos separe”.