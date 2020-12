Mónica murió ahogada, pero hay dudas por los golpes

Luego de varios días de silencio estricto, se conoció el resultado de la autopsia sobre el cuerpo de Mónica Lescano, encontrado el pasado lunes en aguas del canal Grande en cercanías a la estación del ferrocarril de Mainqué. Se comprobó que la joven roquense de 25 años murió por asfixia por inmersión. De todas maneras el estudio no arrojó conclusiones sobre una importante herida que presentaba el cuerpo en la cabeza y los brazos, y a partir de allí se generan dudas en torno a si fue sometida a un hecho de violencia.

El principal punto de sospecha, a raíz de los golpes que tenía el cuerpo cuando fue sacado del cauce del canal, es la importante distancia que hay entre la zona de barrio Nuevo, donde fue vista por última vez, y el lugar donde fue el hallazgo. En caso de que se haya arrojado o caído al canal en Roca, son más de 25 kilómetros los que hay hasta Mainqué, con una central hidroeléctrica en el medio, que logicamente tiene medidas de protección para que no pase nada por el salto; y una gran porcentaje de ese recorrido no está impermeabilizado, por lo tanto hay ramas y yuyos en el cause, lo que hace bastante difícil que en menos de 12 horas el cuerpo pueda hacer tamaño recorrido.

Un dato importante es el que surgió desde que una persona hizo llegar a la Justicia un par de zapatillas, que serían de Mónica. Según el relato, estaban prolijamente acomodadas en el ingreso a una construcción precaria a orillas del canal Principal. A raíz de esto, el Ministerio Público confirmó que los investigadores examinaron más de 35 horas de grabaciones de las cámaras del sistema 911 Emergencias ubicadas en las inmediaciones de la zona en donde se encontró el calzado. Además, estuvieron trabajando en el lugar los perros adiestrados de la Policía que siguieron el rastro de la joven desde las casa de su hermana hasta esa construcción.

Se confirmó que se realizaron dos allanamientos en el que se secuestraron celulares que están siendo peritados por la Oficina de investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y se trabajó en diversas pericias en un vehículo que permanece secuestrado -no trascendió a quién pertenece- y en los próximos días se solicitarán distintos análisis específicos en el cuerpo de Mónica, entre ellos toxicológicos, histopatológicos y de ADN.

Ayer, unas 300 personas marcharon por las calles de Roca, desde el Monumentos a la Manzana hasta la ciudad Judicial. La familia se inclina por un femicidio y reclama por una investigación transparente.

La joven salió de la casa de su hermana en barrio Nuevo de Roca, el lunes poco antes de la 1 de la mañana, en búsqueda de un taxi para ir a la vivienda de su ex pareja y padre de su hijo de 11 años, con quien mantenía una excelente relación. Su cuerpo fue encontrado a las 11 y 20 de la mañana por un empleado municipal que realizaba trabajos en la zona del canal Grande en cercanías a la estación de ferrocarril de Mainqué.