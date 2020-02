Los rugbiers volvieron a Villa Gesell a enfrentar al juez

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa llegaron a las 8.20 de la mañana de este jueves a los tribunales de Villa Gesell para participar de la audiencia en la que el juez de Garantías David Mancinelli escuchará a todas las partes previo a resolver el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal de la causa, Vierónica Zamboni.

Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), son los acusados de ser "coautores del crimen", mientras que Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), son considerados por la fiscal del caso como "participes necesarios". No será necesaria la presencia de los dos acusados que fueron liberados, Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), pese a que ambos siguen siendo investigados en la causa también como "partícipes necesarios".



Los acusados fueron trasladados desde el penal de Dolores a bordo de un micro custodiado por cuatro patrullas del Servicio Penitenciario. En tanto, en las últimas horas trascendió que el juez Mancinelli aceptó el pedido que había formulado el abogado defensor de los acusados, Hugo Tomei, para que no haya periodistas ni cámaras durante la audiencia, en la que cada imputado tendrá 15 minutos para dar su versión de los hechos.

Luego de esta audiencia, Mancinelli tiene plazo hasta el sábado para definir si los ocho quedan detenidos mientras continúa la investigación.

Por su parte la defensa de los rugbiers, adelantará su intención de pedir una morigeración de la prisión preventiva y que queden bajo arresto domiciliario en caso de que el juez confirme la medida para todos o algunos de ellos. En tanto, la querella, expondrá algunas diferencias con la fiscalía respecto de la acusación, y fundamentará sus motivos para pedir que la imputación de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", incorpore los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer".



Fuente: Télam