Denunció a su pareja por someterla a una brutal paliza

Una mujer denunció que su pareja la sometió a una brutal paliza en el interior del bar-vivienda que ambos compartían en la localidad de Añelo.

Marilin Almendra tiene 27 años y se desempeñaba como moza en un conocido bar de propiedad de su pareja, de 42 años, en Añelo, con quien convivía desde hacía un año.

La mujer publicó el episodio ocurrido la noche del 14 de abril pasado en su cuenta personal de Facebook y luego habló con mejorinformado.com. Al día siguiente tomó sus pocas pertenencias y se fue a vivir con su madre a la localidad de Sargento Vidal, en Río Negro- desde donde radicó las denuncias correspondientes: una por la ley 2785 de violencia familiar y también en la fiscalía.

Marilin relató que su pareja –dueño del bar, de una radio FM y chofer de una empresa de servicios petroleros- la golpeó ferozmente en varias partes del cuerpo, incluso teniéndola sujetada fuertemente contra el suelo.

Se tomó fotografías de las marcas de golpes y sujeciones que quedaron en sus piernas, brazos y en el rostro, y las publicitó en las redes sociales.

“Ya me había pasado una vez, pero no lo denuncié. Ahora sí, porque “si seguimos callando, situaciones como esta seguirán pasando, lo mejor es hablar y dejar de cubrir lo que realmente son estos personajes”, expresó.

“Yo esto no tenía intenciones de hacerlo público –agregó- pero prefiero que la gente vea la clase de persona que realmente es”.

“Ahora me vine a vivir con mi madre a Sargento Vidal, y allí no vuelvo más. Me bloqueó en todas las redes”, señaló. Y admitió que después de hacer las denuncias –ante los organismos correspondientes y la pública- “ya no tengo miedo”.