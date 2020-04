Abusos en Canal V: revelan antecedentes del sospechoso

La decisión de la jueza de Garantías de liberar a la pareja acusada de haber sometido a tres niños a abusos sexuales reiterados, causó indignación en el barrio Canal V, sector TCI, y los vecinos se convocaron para este sábado a las dos de la tarde a un “cacerolazo”. Además, revelaron que el acusado, empleado de una empresa de seguridad, “tiene antecedentes de otros abusos sexuales que cometió en Misiones”. “Todos esos elementos se los presentó el fiscal a jueza y no sabemos con qué criterio los liberó”, exclamó Carina, vecina de la pareja y una de las denunciantes.

En diálogo con AM550, la joven dijo no entender “con qué criterio la jueza (Ana Malvido) dispuso liberar a estos asquerosos abusadores de menores”, en referencia a la madre biológica de los nenes de 4, 8 y 11 años y a su pareja, el vigilador privado.

Explicó que conocidos los casos de los presuntos abusos sexuales, “padres de otras víctimas se comunicaron con nosotros para comentarnos que había hecho lo mismo en Misiones, de donde se tuvo que ir corriendo”. Reveló que “tiene antecedentes con otros tres chicos, lo que en total suman seis casos con los nenitos de acá”.

Y no le restó responsabilidad a la madre biológica de los nenes. “Ella es cómplice porque los entregó al abusador”. “La Justicia tiene todos esos elementos; el fiscal (Daniel Azar) los presentó y antes de la audiencia nos dijo que eran elementos suficientes como para dejarlos detenidos, pero después no sabemos qué pasó. No nos atendió más el teléfono”, expresó la mujer que dijo estar preocupada por la integridad física de los vecinos que impulsaron la denuncia. “No pueden de ninguna manera quedar libres”, exclamó.

Los tres hermanitos están ahora bajo la guarda de su padre biológico, quien también tuvo activa participación en la denuncia judicial, luego de enterarse de un hilo de chats en los que la pareja planeaba cómo llevar a cabo los abusos.

El caso causó conmoción en la barriada cercana a la esquina de Zeballos y Gasowski cuando el jueves a las cinco de la tarde un operativo policial allanó la vivienda en la que vivía la pareja con los tres niños. Hubo intentos de linchamiento para ambos, pero la intervención policial los evitó.

Ese mismo día se conocieron detalles escabrosos de cómo a través de un chat que la acusada dejó abierto por descuido, ella y su pareja planeaban cómo llevar adelante los abusos y con cuál de los niños.