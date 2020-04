Amenazaron a la jueza que liberó a pareja acusada de abuso

Vecinalistas criticaron duramente este lunes, en conferencia de prensa, a la jueza Ana Malvido, quien dejó en libertad a la madre acusada de abusar de sus tres hijos, en connivencia con su pareja actual. El caso se destapó la semana pasada, gracias a la intervención de una vecina que vio los mensajes en el Facebook de la madre de los menores. Esta madrugada, en cercanías del domicilio de la magistrada se produjo un confuso incidente, con disparos incluidos, que se tomaron como amenaza , lo que derivó en custodia policial para Malvido.

La denuncia del aberrante caso fue motorizada por el presidente de la Comisión vecinal del barrio Canal V de Neuquén, Luis Sánchez, quien acompañó al padre de los menores a realizar la denuncia en fiscalía, el jueves pasado. Se sumaron otras vecinas y desde entonces presionan fuertemente en defensa de los niños -de 4, 8 y 11 años-, quienes se encuentran ahora con su papá. La madre y su pareja (un vigilador privado) pese a haber sido acusados, fueron liberados a las pocas horas de ser demorados. Para la jueza Malvido, no alcanzaron las pruebas para una imputación técnica.

En cuanto a la amenaza recibida por la magistrada, trascendió que se trató de disparos en las inmediaciones de su domicilio particular, aunque no se registraron heridos ni daños. No se descarta que a partir de lo sucedido, Malvido se aparte de la causa; desde la Fiscalía se trabaja para reforzar la causa, teniendo en cuenta que el hombre acusado ya tendría antecedentes por abuso sexual, con otra pareja.

Desde la vecinal de Canal V hoy se sumaron otros vecinalistas en apoyo, y pese a la cuarentena vigente, decenas de vecinos salieron el fin de semana con cacerolazos, a la plaza del barrio, para protestar por la actuación judicial.

