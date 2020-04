Murió una abuela del geriátrico de los 19 casos positivos

En la tarde de este viernes se conoció la muerte de una de las abuelas que residía en el geriátrico de Belgrano donde se detectaron 19 casos positivos de coronavirus. La víctima había sido una de las primeras en ser evacuadas del lugar luego de que se detectaran varios casos de coronavirus.

Se llamaba Angélica González, tenía 89 años y vivía en ese hogar desde hacía dos años. Había sido trasladada a una clínica porteña el sábado pasado, tras dar positivo de COVID-19.

El pasado martes por la noche, la situación tomó estado público luego de que arribaran al lugar varias ambulancias del SAME. En la Residencia Apart Incas (Avenida de los Incas 3093), se encargó de manera urgente en revisar a los ancianos y al personal. “Vamos a revisar a todos los abuelos, a todo el personal y vamos a trasladar a quien lo necesite”, sostuvo en ese momento el titular del servicio médico, Alberto Crescenti, luego de constatar que dentro del establecimiento no había ninguna autoridad.

Se realizó un allanamiento al geriátrico, donde se secuestraron computadoras, documentos y el registro de entradas y salidas al lugar. Luego de que el Gobierno de la Ciudad clausurase el lugar, los residentes fueron trasladados a diferentes centros médicos. La Justicia comenzó una investigación por presunto abandono de persona.