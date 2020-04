La maestra avisó que la estaban matando...y la mataron

La maestra se llamaba Rosa del Milagro Sulca. El martes, exactamente a las 2,37, se comunicó al sistema de Emergencia (911, en Salta). Pidió ayuda. "Me están matando", dijo, antes que otra voz diera una excusa, y se interrumpiera la comunicación. Una patrulla policial fue a la casa. Tocaron timbre. Y como nadie atendió, se fueron.

Ya con la luz del sol, fueron los vecinos quienes volvieron a llamar al 911. Lo hicieron porque las luces de la casa seguían encendidas, y la maestra no salía, como era su costumbre. Esta vez, la policía ingresó a la vivienda, en la calle Amalia Aybar al 1.400, del barrio Villa Mitre, de Salta. Y encontraron el cuerpo de Rosa, asesinada a puñaladas.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Gustavo Torres Rubelt, informó que "se pudo comprobar que la víctima sufrió una muerte violenta".

El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de la correspondiente autopsia.

Torres Rubelt trabajó en el lugar y, de los primeros indicios recogidos y del resultado preliminar de la autopsia, determinó esta mañana que la mujer murió tras sufrir heridas de arma blanca en la parte superior del torso. Fue el propio funcionario judicial quien confirmó que la víctima había llamado al 911. Que había dicho que la estaban matando.Y que, enseguida, otra voz femenina intentó desestimar el llamado diciendo que se trataba de su tía y que tenía problemas de salud.

No se sabe, y ciertamente no se entiende, porqué los policías que fueron a responder ese llamado, tocaron puerta y timbre y se retiraron al no haber respuesta.

Dentro, estaba Rosa, tal vez ya muerta. Una prueba irrefutable de la desidia.