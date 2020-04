Le sacarán la custodia al "surfer" que violó la cuarentena

La Justicia decidió levantar la custodia policial al surfer que hace dos semanas fue demorado en la autopista Panamericana cuando volvía de Brasil y se fugó para ir a la localidad balnearia de Ostende, al cumplirse mañana 14 días de cuarentena. De todas maneras se supo que se lo seguirá controlando para que no viole el aislamiento, y no se le devolverá su camioneta.



La medida fue adoptada por el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, quien desechó un planteo que había formulado la defensa del imputado Federico Llamas (27) con la intención de recuperar la Ford Explorer, modelo 1995, que le secuestraron.



El juez estuvo de acuerdo con el fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa, quien en un dictamen había opinado que el secuestro de la 4x4 y el embargo preventivo de 500 mil pesos dispuesto sobre sobre los bienes de Llamas “no eran excluyentes uno del otro” por “el importante perjuicio que las acciones del imputado pueden llegar a generar o pudieron haber generado”.



Mirabelli también ordenó que mañana, cuando ya haya cumplido las dos semanas de cuarentena obligatoria que todo turista debe respetar al volver de un país de riesgo, se le levante la consigna 24 horas que se había ordenado en Ostende y que está cumpliendo la delegación local de la Policía Federal.



“Se lo revisó y los médicos informaron que no tiene ningún tipo de síntomas. De todas maneras, hay orden para que la policía chequee en forma sorpresiva y en distintos horarios que Llamas cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, comentó una fuente vinculada al expediente.

Fuente: Télam