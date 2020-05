Le dio miedo, no salió y vio por la ventana como se robaban su auto

En la noche de este jueves una vecina de la ciudad de La Plata, observó desde su ventana que un hombre se robaba su auto. El hecho sucedió en la calle 26, entre 63 y 64, barrio Parque Castelli, y pese a que la escena fue vista por la propietaria del vehículo: "Preferí ver cómo se llevaban el rodado antes que salir y exponerme a algún tipo de agresión", sostuvo la víctima a un medio local.

"Fui la casa de una vecina para buscar unos libros ya que nuestras hijas son compañeras de clases", en un primer momento la mujer no quiso ingresar, sin embargo ante la insistencia de la dueña de casa, la mujer terminó accediendo. "Me pidió que ingresara a casa porque en el último tiempo se están dando muchos hechos de inseguridad en la zona. No quería que alguien nos sorprendiera en la calle y terminar siendo víctimas de una entradera" señaló la mujer.

Habían pasado unos minutos y de pronto, ambas observaron por la ventana a un hombre que se acercó al auto con actitud sospechosa e inmediatamente comprendieron que se trataba de un robo.

Inmediatamente dieron aviso a la policía, que luego de unos 20 minutos se hizo presente en el lugar . "Fue horrendo ver como arrancó el coche y se lo llevó, pero no podíamos hacer nada", agregó indignada la víctima.