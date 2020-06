Investigan si la policía tucumana asfixió a un hombre contra el asfalto

En Tucumán, un nuevo hecho pone bajo la lupa el accionar policial. La Justicia local investiga la muerte de un hombre de 43 años que habría fallecido como consecuencia de una maniobra de asfixia a la que fue sometido por un efectivo de la policía al intentar detenerlo tras un presunto robo.



Según los uniformados, al hombre le dio un infarto y por eso murió, pero la autopsia reveló que fue como consecuencia de haber sido asfixiado cuando estaba siendo reducido en el piso por un policía.



El hecho ocurrió en la capital tucumana, y guarda similitud con el caso de George Floyd, que conmociona a los Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Walter Ceferino Nadal. Este caso se suma a otro hecho de violencia institucional: el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza, por el que están detenidos nueve policías y un civil.

La investigación la lleva a cabo la fiscal Adriana Giannoni. En la causa resultó clave el relato de un testigo que presenció el momento de la violenta detención y que ya declaró ante la Justicia.

"Eran dos efectivos los que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: 'me falta el aire, me falta el aire', pero ellos no lo soltaron", explicó el testigo.