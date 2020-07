Simularon ser policías en un allanamiento para robar una casa

Falsos policías protagonizaron una violenta entradera que tuvo lugar en la localidad de Paso del Rey, partido bonaerense de Moreno.

Todo ocurrió este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, cuando el dueño de la vivienda, en donde además hay una fábrica de sillas de madera, estaba en la vereda, paseando a su perro. En ese momento, un auto Volkswagen Suran de color gris, frenó en la puerta, y del mismo bajó una mujer vestida con uniforme de la policía, y un hombre también con las insignias de la fuerza, quien le comunicó que estaban realizando un allanamiento.

Eduardo Soria, la víctima, desconfió de la situación y les preguntó por qué motivo realizaban el operativo. Pero cuando les comunicó que iba a llamar a la comisaría para verificar el "accionar policial" la escena se tornó violenta. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

“La primera que baja es una mujer, y después un hombre que me dice que era un allanamiento, le digo que me espere que quiero llamar a la comisaría y ahí me mete para adentro y me dice ‘yo soy la policía’, y se metieron los demás. Uno de ellos llevaba un arma que en ese momento la cargó y ahí me di cuenta que no era un allanamiento”, comentó la víctima.