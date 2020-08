Le dan prisión domiciliaria al "vengador" de Cuenca XV

Un juez de Garantías dispuso excarcelar al acusado de quemar por venganza una casa en el barrio Cuenca XV provocando la muerte de un hombre y lesiones graves a otros dos, a pesar que la fiscalía argumentó que con una prisión domiciliaria podría intimidar a testigos y entorpecer el curso de la investigación.

Paolo Castillo estaba detenido desde el 24 de junio y en la formulación de cargos se le habían dictado seis meses de prisión preventiva. Este miércoles hubo una audiencia llamada de revisión de medidas cautelares en la que pidieron que Castillo continúe detenido porque “produce un temor tal que hace que ninguna persona quiera declarar en el caso; hay una negativa del vecindario a declarar. No es que no haya testigos, es que no quieren hablar porque temen represalias del imputado”, dijo la fiscal Sandra Ruixo.

Noticias Relacionadas Creen que la casa quemada en Cuenca XV era un "aguantadero"

Sin embargo esos argumentos no alcanzaron para convencer al juez Mauricio Zabala quien dispuso imponerle prisión domiciliaria. “Con esa medida entiendo que se encuentran debidamente tutelados los riesgos” señaló. Y lo conminó a no tener contactos con testigos y familiares de sus víctimas.

Castillo estaba detenido con prisión preventiva desde el 24 de junio, acusado de los delitos de “homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa -dos hechos-.

El episodio ocurrió el 23 de mayo pasado a las siete de la mañana en una vivienda de calle Racedo de la Cuenca XV. Allí concurrió una dotación de Bomberos alertados del incendio de la vivienda con la posibilidad de que haya personas en su interior.

Efectivamente cuando los socorristas concurrieron, se encontraron con una persona desvanecida en el baño, con su cuerpo parcialmente quemado y con intoxicación, que fue identificada como José Luis Muñoz, quien estaba muerto. En otras dependencias de la casa se encontraban Damián Muñoz –hermano del fallecido- y Gastón Calfín. El primero resultó con heridas leves mientras que Calfín sufrió quemaduras gravísimas y aún sigue internado.

Los vecinos del sector que alcanzaron a declarar lo ocurrido, apuntaron a Castillo –aunque lo acompañaba un grupo de gente- como responsable de haber baleado el frente de la casa y luego rociar con combustible y prenderla fuego.

Después se supo que Castillo y las otras personas –seis o siete- se habían movilizado a la casa de Muñoz, porque lo culpaban del robo de una motocicleta.