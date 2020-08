El día que Adela perdió todo, creyendo que ayudaba a su hija

Adela Elena Paoli tiene 82 años. La llamaron por teléfono. Le contaron una historia que involucraba a su nieta y a su hija. Necesitan de toda la ayuda que pudiera darles. Adela reunió todo lo que tenía. Y lo perdió, porque todo, la historia, la voz de su nieta, el argumento usado, era parte de una estafa, un robo.

Adela, a sus 82 años, perdió 59 mil dólares, 80 mil pesos y joyas, todavía sin valor calculado. "Me estaba por ir a dormir, sonó el teléfono y ahí empezó todo. Yo di el nombre de mi nieta, le dije ´Juli sos vos´ y me hicieron todos los pedidos, me decía que no corte el teléfono y salí tres o cuatro veces para hacer todo lo que me pedían", contó, después, ya desconsolada, ya sin remedio.



Había recibido un llamado telefónico de una voz femenina. Ella la percibió como que era su nieta. La voz le pidió que reuniera todo el dinero y objetos de valor que tenía en la casa, ya que su madre era amenazada por otra persona que quería cobrarse, a como diera lugar, una vieja deuda económica.



Así que Adela tomó 59.000 dólares que tenía en su casa, en La Plata; y 80.000 pesos; y las joyas que había ido juntando a lo largo de su vida. Y los fue dejando en distintos lugares, marcados por la voz en el teléfono, de las calles 3 y 54.

Adela contó que fue "caminando, primero hasta la puerta" de su casa "y después a algunos lugares más" que le decían, y que luego declaró "ante la policía" y contó "todo tal cual sucedió".

El "cuento del tío", se comenzó a escribir en las redacciones. Todos hablaron del engaño con desapego, con rutina. Todos, menos Adela Elena Paoli, la mujer que perdió todo lo que había logrado juntar en su vida, sin dudarlo, porque creyó que estaba ayudando a su hija.