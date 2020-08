Tremendo femicidio: atrapan a remisero por matar y quemar

Un remisero de 36 años fue detenido anoche, acusado del femicidio de una mujer con la que estaba manteniendo una relación sentimental. Como informara este mediio, el cadáver fue encontrado a la vera de la ruta 4,en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón.



Abel Miguel Barreiro, de nacionalidad paraguaya, fue detenido en calle Cura Navarro Casa 2 de Villa Tesei. Se lo acusa de asesinar a Sandra Mabel Garcé -de edad aún no precisada, pero de entre 25 y 30 años-, quien fue estrangulada con la correa de una cartera. Después, el cuerpo de la mujer fue rociado con nafta y prendido fuego, presumiblemente con la intención de destruir evidencias y dificultar su identificación.



Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Garcé y Barreiro, mantuvieron una fuerte discusión por el destino de su relación amorosa, que el hombre estaba llevando de manera clandestina y ella quería formalizar, lo que habría desencadenado gritos, golpes y finalmente el asesinato.



La pareja, según los primeros indicios que maneja la policía, habría mantenido la discusión a bordo de automóvil Renault Kwid en el que el detenido realizaba trabajo de remisero, contó un investigador policial a Télam.



El madre de la víctima alertó sobre la desaparición de su hija en la Comisaría de Hurlingham, denunció que su joven salió con el hombre en el auto modelo Kwid -del que aportó datos y descripción- y que nunca regresó a su casa.



Los familiares de la víctima hicieron el reconocimiento del cuerpo de manera inmediata en la morgue del Hospital Posadas.



El hallazgo se produjo en el cruce de la ruta 4 y Combate de Pavón, cuando un automovilista que iba de Pablo Podestá a Morón vio el cadáver en llamas y alertó al 911.



La policía llegó al lugar instantes después junto a una unidad de bomberos voluntarios de El Palomar, aunque el deceso ya se había producido y el fuego ya había abarcado a cerca del 80 por ciento de los restos de la mujer.



La primera identificación se logró gracias a un tatuaje en el omóplato derecho de la víctima, que no había sido alcanzado por el fuego.Las fuentes relataron además que el cuerpo de la mujer tenía una correa de una cartera alrededor del cuello y los indicios señalan que el sitio donde se halló el cadáver no sería el mismo del lugar del crimen.



En el lugar se encontraron además un encendedor, una franela color naranja y un trapo embebido en nafta, que fueron secuestrados por peritos y llevados a la DDI de Morón.