Los quiso quemar vivos: “cuando toma se pone así”

En pocos minutos la precaria vivienda del barrio Stellas Maris de Comodoro Rivadavia, fue devorada por el fuego. Alcanzaron a salir Micaela, su hijo de 5 años y su pequeña ahijada. Él, que se sintió rechazado y agarró un palo de la salamandra para quemar todo, fue el primero que salió y cruzó corriendo la noche, entre las calles de tierra del barrio. “¿¡Qué pasó?! ¿¡Qué pasó?!”, preguntaban los vecinos mientras trataban de salvar algo de lo poco que quedaba y trasladaban hasta el hospital a Micaela.

Ella, a los vecinos y al diario Crónica de Comodoro Rivadavia, les dijo lo mismo: que él la empezó a tocar en la cocina “mientras preparaba algo para los chicos”, que se sintió rechazado y no tuvo mejor idea que sacar un palo encendido de la salamandra y empezar a quemar el colchón de la cama matrimonial y salir corriendo. Pero –dice Micaela- “él tendría que tomar conciencia y hacerse cargo de lo que hizo, porque no es normal, tiene que buscar ayuda, cuando toma se pone así. Pude sacarlo de las drogas, entonces puede hacerlo”.

Tras relatar lo sucedido, Micaela (la crónica policial no indica su edad, pero se presume de unos 30 años), vuelve sobre sus pasos y reflexiona: “pese a todo lo sigo queriendo, no se va el amor de un día para el otro. Pero yo y mi hijo podríamos haber perdido la vida. La sacamos barata, estamos bien. Sólo le deseo lo mejor”.

LO QUE DICE ELLA

Aquí se comparte el testimonio completo de Micaela, reflejado en el periódico comodorense: “estuvimos en la casa de mi abuela y como a las 11 (de la noche) llegaron unos tíos con quienes tomamos algo. Cuando se fueron comencé a prepararle algo a los chicos en la cocina y mi marido fue y empezó a molestarme, a tocarme, entonces me enojé y le dije que dejara de molestarme”.

Agregó la mujer que “entonces él se sintió rechazado, que siempre los chicos primero, le dije que si le molestaba que se fuera, que me tenía podrida ´agarrá tus porquerías y andate’ y él me dijo ¡ah! ¡¿Te hacés la viva?!, ahora vas a ver”. Entonces Micaela recuerda que el hombre sacó un palo encendido de la salamandra y comenzó a prender fuego la habitación matrimonial y luego toda la vivienda.

Recuerda en el diálogo con el periodista que “volvimos hace como ocho meses, pero yo ya había decidido irme de la casa porque él no quería que lo eche, incluso me dijo que si no estaba con él no iba a estar con nadie y yo no le dí bola. Terminó pasando ésto.”

“Tengo miedo –termina diciendo-, porque si la policía está cerca no pasa nada, pero si me agarra por ahí me hace bolsa. Él tendría que tomar conciencia y hacerse cargo de lo que hizo, porque no es normal, tiene que buscar ayuda, cuando toma se pone así. Pude sacarlo de las drogas, entonces puede hacerlo”.

Minutos después de radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia, Micaela aseguró “pese a todo lo sigo queriendo, no se va el amor de un día para el otro. Pero yo y mi hijo podríamos haber perdido la vida. La sacamos barata, estamos bien. Sólo le deseo lo mejor”. Ahora se puso en marcha una colecta en el barrio para ayudarla con materiales, muebles y ropa, porque perdieron todo lo que tenían.

No se informó si hasta el momento el sujeto acusado de iniciar el fuego en forma intencional fue detenido.