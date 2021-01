Murieron en accidente y la funeraria equivocó los cuerpos

Las primeras horas del año arrancaron con un inmenso dolor en la ciudad de Córdoba. Alrededor de las 9 de la mañana del pasado viernes, un auto con seis jóvenes a bordo despistó en avenida Circunvalación, voló por el aire y el impacto le costó la vida a tres de ellos.

Eliana Benítez y Candela Martínez Bonaldi eran amigas y murieron juntas en el trágico accidente. En medio del dolor, los familiares de las jóvenes vivieron una insólita situación provocada por un error de la empresa fúnebre que estaba a cargo del velatorio de ambas.

Eliana y Candela tenían 20 y 21 años. Murieron en las primeras horas del 2021.

Las restricciones por la pandemia obligaron a reducir la duración de los oficios a tres horas. Así, el de Eliana se llevaría a cabo el sábado de 10 a 13 y el de Candela iba a ser de 13 a 16. Sin embargo, hubo una confusión entre los féretros de las víctimas y los familiares terminaron enterrando el cuerpo equivocado.

Familiares y amigos mostraron su dolor en en las redes.

En Arriba Córdoba, Nadia Benítez, hermana de Eliana, relató los hechos: "Me presenté en la funeraria Caruso de Juan B. Justo. Decidimos abonar una diferencia por un mejor servicio, que incluía el cambio de féretro. Cuando volví a casa me llamaron de Caruso para decirme que por las condiciones del cuerpo sugerían que sea a cajón cerrado. Me pareció lógico, pero como por el protocolo del COE no habíamos reconocido el cuerpo, fuimos a verlo. Mi papá reconoce el cuerpo y hasta ese momento solo estaba el de Eliana", y dijo que todo quedó preparado para el velorio al día siguiente.

El accidente fatal

Cerca de las 9 del primer día del 2021, seis jóvenes (tres mujeres y tres hombres) a bordo de un Peugeot 408 protagonizaron un trágico accidente en avenida Circunvalación. Perdieron el control y chocaron contra el guardarrail: el auto voló varios metros y terminó dado vuelta entre los pastizales. Eliana Benítez, de 20 años, Candela Bonaldi Martínez, de 21 y un menor de 16 años murieron en el acto. El conductor del vehículo y los otros dos acompañantes también resultaron heridos, fueron hospitalizados y recibieron el alta horas después. “Estaba levantándome, tomando un café y siento un estruendo. Miro por la ventana y veo el auto volando, rebota en la tierra, pica en la tierra, da un tumbo y cae en una zanja”, describió a Cadena 3 un vecino y testigo del hecho. “Después de que el auto golpea contra el suelo, vi a uno de los fallecidos, que quedó en la calle. ‘Voló’ como 30 metros por el aire”, agregó.