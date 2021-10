Dueño de una heladería le pegó dos tiros a un ladrón en Cutral Co

Foto: Cutral Co Al Instante.

En la tarde de este lunes, un hombre de 38 años fue baleado en sus piernas. El hombre robo la heladería "El Nevado", de Cutral Co. Según informaron fuentes médicas, las heridas de los muslos no son de gravedad. No obstante, la policía secuestró un revólver, calibre 22 largo con tres vainas servidas y siete cartuchos en recámara, un elemento punzo cortante.

Además, según informó el medio Cutral Co Al Instante, entre las ropas del herido secuestraron un cuchillo de cocina tipo “Tramontina”, un celular y 18.340 pesos, lo que faltaba del local.

"El hecho que ocurrió alrededor de las 15 en el comercio de Trabajo y Sarmiento. De inmediato se informa, que en Perito Moreno al 700 el repartidor de la heladería encontró al sospechoso y le efectúa presumiblemente dos disparos de arma de fuego lesionándolo en las piernas por lo que debió ser asistido. Se trata de un hombre de 37 años, con antecedentes policiales", indicó el comisario inspector Claudio Vinet.

Asimismo, el oficial remarcó que trabajan "en las cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar las circunstancias de este suceso, previo, durante y posterior, donde el sujeto resultó lesionado y si tuvo algún apoyo”. Cabe destacar que el ladrón tuvo custodia hasta que recibió el alta desde el hospital y fue trasladado a las 18:40 y allí fue anoticiado de las actuaciones y se continua en la investigación porque es “bastante lo que hay que hacer para tratar a determinar las circunstancias del suceso”.