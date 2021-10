Una camioneta chocó y mató a un potrillo en Cutral Co

La cantidad de animales sueltos en las rutas de la provincia aumenta en demasía día tras día, y se incrementa la cantidad de accidentes. En esta oportunidad, una camioneta impactó de lleno con un caballo de corta edad que caminaba por la ruta en la mañana de este jueves.

"Los animales estaban desde la madrugada. Varios choferes de las empresas de transporte de personal, advirtieron dicha situación", sostuvo un testigo al medio local Cutral Co Al Instante. Aunque hizo una maniobra, el conductor de la camioneta no pudo evitar chocar al animal porque "la banquina no está en condiciones y en el lugar hay alcantarillas por lo que una maniobra brusca podría generar un vuelco".

Según informaron fuentes policiales, el animal falleció en el acto pero no hubo personas lesionadas aunque si daños materiales. "En esta temporada hay muchos animales sueltos en las rutas de la provincia por eso es importante respetar las velocidades máximas, los conductores particulares no las respetan y terminan en accidentes”, sostuvo el testigo.