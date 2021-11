Video: escándalo con una policía borracha que simuló un abuso

Lorena Centurión, agente de la Policía de la Ciudad fue separada de la fuerza luego de manejar alcoholizada por la mano contraria en el Acceso Norte, en Buenos Aires. Para colmo, inventó que la violaron para no ir presa. El penoso hecho se produjo este ábado cuando condujo.

Eran las 6 de la mañana cuando los efectivos del peaje de Boulogne en la Autopista Panamericana presenciaron un insólito momento: hasta allí llegó un Volkswagen Gol Trend. Lo conducía una mujer, quien estaba acompañada por su pareja. Ambos estaban borrachos.

Rápidamente, el personal identificó a los ocupantes. ambos colegas, agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Iban con sus armas reglamentarias en el vehículo.

Allí, los oficiales que trabajaban en el peaje le comunican a la mujer que iba a quedar detenida, "lo que desató el enojo de Centurión. La reacción de la acusada llegó al límite de lo vergonzoso: comenzó a amenazar sus colegas con denunciarlos por abuso sexual si no la dejaban pasar con su auto", consignó el medio local Zonales.

Cabe destacar, que antes de hacer el llamado, Centurión amenazó a sus colegas que iban a demorarla: "¿Quién gana? Yo gané. Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mí. ¿Saben qué? Pum, listo, me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto o hago denuncia judicial. Listo ustedes se van conmigo", les dijo.

Actos seguido, la mujer tomó su teléfono y llevó la situación de por sí penosa a un extremo increíble: llamó a su jefe y fingió que era víctima de una situación de abuso sexual. Entre gritos y llantos simulados, decía: "Mira como estoy, el pantalón todo bajo, jefe. Mirá lo que me hicieron. Quisieron abusar de mí".

La policía se bajo los pantalones y le dijo a su jefe que estaba en el peaje de Ituzaingó, en el Acceso Oeste. Pero como el llamado lo hizo desde un teléfono celular de la fuerza , la jefatura de la policía porteña pudo rastrear su geolocalización y establecer que se encontraba en el peaje de Boulogne, de la Autopista Panamericana.

Luego de que se viralizó el video, por supuesto, la corrieron de la fuerza tanto a ella como a su pareja, Nelson Guzmán. Según informaron fuentes judiciales, ya habrían tenido otros conflictos similares. Ella habría estado arrestada siete días y él habría sufrido diez días de sanción, aunque por motivos que aún se desconocen.