El padre del ladrón les devolvió la bici robada

Dos hermanas de 38 y 40 años aprovecharon la temperatura agradable del domingo a la tarde para pasear en bicicleta. Lorena, una de las hermanas, compró hace un mes la bici y sólo pagó la primera cuota. Le queda todavía por pagar 11 cuotas más de una bici que se la robaron.

Lorena, señaló a Mejor Informado que “Íbamos con mi hermana en bicicleta para Cipolletti a ver a mi papá. Nos fuimos por la calle 2 de Abril, llegando a La Falda en Fernández Oro y nos agarraron pasando el Loteo 4. Eran dos chicos, uno de 27 años y un menor. Nos amenazaron con los cuchillos. Si no les dábamos las bicis nos enterraban el cuchillo. Así que se las dimos. Después cuando se fueron, pedimos ayuda a una camioneta EcosSport que nos llevó hasta el Puente 83, pero no vimos nada, se habían ido”.

Agregó que “hicimos la denuncia. La bicicleta de mi hermana apareció. El padre del pibe de 27 años le pegó al hijo cuando llegó a su casa con la bicicleta robada. Y nos pidió disculpas a mi hermana y a mí. Nos dijo que él le enseño a su hijo a trabajar y no a robar. El papá nos devolvió la bici. Pasamos un mal rato. Ellos no sacaron los cuchillos para asustarnos, estaban decididos a clavarnos el cuchillo si no se le entregábamos las bicis”.

La denuncia la realizaron en la Comisaria de Fernández Oro y esperan poder encontrar a la otra bicicleta.