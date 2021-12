Buscan a Ramiro Gutiérrez en Roca

La Policía de Río Negro realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Viterbori y en cercanías al autódromo de Roca. Pero luego de recorrer la propiedad, no pudieron hallarlo

Según fuentes judiciales consultadas por Mejor Informado se trataría de la vivienda de uno de los hermanos de Ramiro Gutiérrez, el acusado de haber atropellado y matado a Facundo Castillo el fin de semana en Cipolletti. El fiscal Martin Pezzetta estuvo en el lugar acompañado por personal policial, pero no encontraron rastros del Gitano de 24 años.

De acuerdo con las fuentes consultadas, desde ayer se lo busca en Río Negro y Neuquén. En Roca, la propiedad dónde vivía en J.J. Gómez se encuentra con custodia policial y no se registraron movimientos. "No hay nadie adentro, por acá no apareció"… aseguró uno de los policías consultados.

La vivienda allanada en cercanías del autodromo roquense es conocida porque allí vivía el gestor Sergio Orestes Occhiodoro condenado, junto con su hijo Fernando, en Bahía Blanca por autos truchos y venta de droga. Ambos cumplen condena en Ezeiza.

Ramiro Gutiérrez, es un joven de 24 años de origen gitano. En el ambiente de las redes es conocido por un excéntrico modo de vida, anda en lujosos autos de alta gama y mucha vida nocturna en los lugares más caros del país. Y llama la atención con su sola presencia por las cadenas y relojes de oro, además de usar gorras con visera ancha. Además, Gutiérrez y su hermano Omar, son pilotos de autos de carrera, corren a nivel regional en la Monomarca Gol, con dos autos pintados exactamente igual y sin ningún tipo de publicidad. En los boxes del autódromo de Roca o en el de Centenario, donde corren habitualmente, siempre tienen estacionados llamativos autos como BMW o Mercedes Benz. Últimamente, gente vinculada a ese ambiente, asegura haber visto al joven de 24 años en una camioneta BMW X1, valuada en unos 40 mil dólares, que los testigos señalan como la que arrolló intencionalmente a Castillo luego de una discusión a la salida de una fiesta en el predio de la Finca La Nonnina.