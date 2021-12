Nene asesinado: qué vincula al padrastro con el crimen

La autopsia al cuerpo del nene de dos años y dos meses, asesinado el pasado lunes en la toma 7 de Mayo de Neuquén, determinó que presentaba múltiples traumatismos, signos de “opresión en el cuello” y fluidos biológicos inequívocos de que había sufrido abuso sexual. Su padrastro, Andrés Laurentino Amado, de 26 años, es el único imputado –está detenido y con cuatro meses de prisión preventiva-, aun cuando no se conoce el resultado del ADN.

El abogado Gustavo Lucero se presentó en el expediente como querellante en representación de Nelson Antivil, abuelo del pequeño, junto la abogada Manuela Castro.

El abogado Gustavo Lucero.

En conversación con mejorinformado.com, Lucero señaló que la formulación de cargos al imputado se concretó porque “es la única persona a la que se la ubica en el lugar y en el momento de los hechos”, esto es el lunes alrededor de las ocho de la mañana.

“Hay testimonios de vecinos que aseguraron que lo vieron salir con los dos nenes –hermanitos de la víctima- mientras quedó solo en la casa con el bebé”, reveló el abogado, y agregó que “otro vecino lo vio luego salir con el cuerpo del niño” rumbo al hospital Heller, donde ingresó sin vida.

Esos testimonios, son los que ubican a Laurentino Amado en el lugar y el momento de los hechos.

Esa misma mañana y hasta bien entrada la tarde, personal de Criminalística se hizo de numerosas evidencias cuyos resultados están pendientes de presentación, comentó Lucero.

En la noche del lunes, vecinos enardecidos quemaron por completo la vivienda. “Mucha documentación se perdió en ese incendio, por ejemplo la que demuestra el vínculo de Salomón con su madre”, señaló. Tampoco fue posible la recolección de algún elemento que pudo haber sido usado para provocar los traumatismos.

“El elemento más importante hasta ahora es el resultado de la autopsia, que da cuenta de que el nene sufrió traumatismos, signos de una opresión en el cuello y la presencia de semen”, afirmó.

También hizo referencia a la situación de la madre del pequeño. “Está como testigo de referencia; en ese momento no estaba en la casa y no hay elementos que la vinculen con alguna coautoría o alguna maniobra de encubrimiento. Las versiones que circularon sobre que había maltrato previo o los supuestos antecedentes de ingresos al hospital del niño por golpes, son solo versiones que no tienen justificación: ni en el hospital ni en la defensoría del Niño hay registros”, afirmó. También reveló que la mujer “no está en Neuquén” por temor a las amenazas de represalias.

“La familia está a la espera de que le entreguen el cuerpito, aunque se sabe que no se va a poder cumplir con una ceremonia de sepelio convencional”, admitió.

Laurentino Amado tiene defensa pública a cargo del Defensor General Raúl Caferra.