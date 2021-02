Inseguridad en Belgrano: “hay vecinos que quieren armarse”

Pese a que viven cerca de una comisaría y de la Jefatura de Policía, en el barrio Belgrano de Neuquén hay vecinos que sufren episodios de inseguridad a diario. Se organizaron en un grupo de “autoconvocados” y denuncian “abandono” por parte de la Policía. Además, aseguran saber quiénes son los ladrones que tienen a maltraer al barrio y que "hay vecinos que quieren armarse".

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, Ivanna Rumino fue quien ofreció un panorama de lo que diariamente viven los vecinos de esa barriada neuquina.

“Básicamente estamos en una situación de abandono por parte de la Policía. Estamos muy cerca de la comisaría (segunda) y de la Jefatura (en Richieri al 900), pero no tenemos un destacamento ni hay móviles que ronden por las noches”, dijo la joven que tiene un negocio que fue víctima de un intento de robo hace pocos días.

Según su testimonio, los robos ocurren a toda hora, en domicilios particulares o comercios, “y roban lo que encuentran a mano”.

“Saltan las rejas y roban bicicletas, herramientas y hasta a una vecina le robaron dos reposeras del patio”, señaló.

La población del barrio Belgrano incluye una buena cantidad de adultos mayores, quienes serían “las víctimas preferidas” de los delincuentes.

“Los vecinos sabemos quiénes son; el tema es que no te podes meter con esa gente. Somos todos trabajadores que no estamos en la mayor parte del día en nuestros domicilios y entonces aprovechan para entrar y robarnos”, destacó. “Un policía que se comunicó conmigo me dijo que ellos también saben quiénes son, y nos piden que hagamos las denuncias para que luego llegue la orden de un juez para hacer allanamientos, pero sucede que a las pocas horas están libres nuevamente”, expresó.