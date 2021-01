Ladrones con suerte: robaron y los mandaron a la casa

Son dos, los ladrones, que la fiscalía identifica delicadamente por las iniciales: J.T y E.R.S. El 26 de este mes, entraron a una vivienda de la calle Almafuerte, en Rincón de los Sauces, armados con un cuchillo uno y un revólver el otro. Maniataron a los ocupantes, y se fueron con 113 mil pesos, una play Station, un teléfono celular, anillos y armas.

Fueron detenidos, y la fiscal Rocío Rivero los acusó por el robo. Les pidió prisión domiciliaria. Por cuatro meses. Para que no "entorpecieran" la investigación.

El tema, no obstante, no quedó así. El juez a cargo -no se informó quién- evaluó que era mucho cuatro meses para que los ladrones pasaran encerrados en sus propias casas, así que los redujo a un mes. El "robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de co-autores" parece que no cotiza mucho en los despachos de tribunales.

El hombre y la mujer que fueron asaltados, amenazados y maniatados, para después ser despojados de todo lo de valor que había en su casa, tal vez también pasen el próximo mes encerrados en su casa. En este caso, por miedo...