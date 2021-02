Muerte de Maradona: Giannina prometió ir "uno x uno"

Gianinna Maradona juró en sus redes sociales que irá “uno por uno”, luego de que se conocieran algunos mensajes y conversaciones de los médicos investigados por la muerte de su padre, y criticó las filtraciones que hay en el expediente.

“Les juro que voy a ir Uno por Uno”, escribió en su cuenta de Twitter la segunda hija que Maradona tuvo con su exesposa Claudia Villafañe.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser la loca, hija de puta, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna fuente. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, señaló Gianinna en otro tweet escrito esta madrugada.