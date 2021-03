Apuñaló a la esposa y luego mató a un conocido sindicalista

Lleno de ira y fuera de control, un hombre atacó a puñaladas a su esposa, quien quedó gravemente herida, luego salió de la vivienda, y fue hasta el predio del Sindicato de Empleados de Farmacia y asesinó al secretario General, José Ramírez, quien murió como consecuencia de las graves heridas recibidas. Minutos más tarde el hombre fue detenido en inmediaciones al lugar del segundo hecho.

Todo sucedió minutos después de las 16, cuando Allen se levantaba de la siesta. Las sirenas de las ambulancias del hospital alertaron a toda la comunidad. Una de ellas salió hasta el barrio Norte, donde tuvo que atender a una mujer que se encontraba al borde de la muerte. La víctima de intento de femicidio presentaba dos heridas cortantes en la zona de los hombros y una tercera de mayor gravedad en el cuello. Tuvo que ser hospitalizada y su estado es crítico con pronóstico reservado.

En simultáneo, en la guardia del Ernesto Accame se recepcionó otro llamado que daba cuenta de la presencia de un hombre herido en la Isla 16, donde se encuentra el balneario municipal. Al llegar al predio, el personal de urgencias nada pudo hacer para salvarle la vida a José Ramírez, el secretario General del Sindicato de Trabajadores de Farmacias, quien vivía en el predio del gremio. De acuerdo a los primeros trascendidos, "Dago" como lo conocían todos en Allen, se encontraba tendido en el piso en medio de un importante charco de sangre y ya no tenía signos vitales.

Junto con la ambulancia llegó una patrulla de la Comisaría 56 del barrio Costa Este. Los uniformados lograron dar con algunos testigos que identificaron al agresor, Miguel Retamal, quien luego de unos minutos fue detenido en las inmediaciones del balneario. No trascendieron las razones de los ataques, aunque algunos aseguran que existía una relación de amistad entre ambos hombres. Algunas fuentes no descartan que haya existido una relación entre la víctima y la esposa del agresor, aunque no pudo ser confirmado.

En el caso interviene el fiscal Luciano Garrido, quien estuvo en el lugar y encabezó el trabajo del Gabinete de Criminalística, que levantó rastro en el lugar del hecho y secuestró el cuchillo que habría utilizado el agresor.