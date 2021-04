La mamá de M se escapó de un centro de adictos

Stella Beloso, la madre de la pequeña de 7 años secuestrada por el cartonero Carlos Savanz, fue encontrada por un referente barrial en la zona donde tenía su carpa. Previamente, la mujer había pasado una semana en el Hospital Fernández para desintoxicarse. Beloso, consume pasta base desde hace 15 años.

La mujer había sido admitida en el centro El Reparo en la calle Italia, con su propio consentimiento, tras atravesar una internación involuntaria en el hospital Fernández por su adicción a la pasta base, con un proceso a cargo del Juzgado Civil N°92, acompañada por un equipo especializado de la Dirección General de Adicciones del Ministerio de Desarrollo porteño que había trabajado con ella para convencerla de su internación durante Semana Santa.

Horas después de su ingreso, el centro notificó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA que supervisa la situación de M, que no habían podido retenerla. Se cree que tuvo una discusión con otros pacientes y dejó el lugar, para tomar un colectivo con dirección a Morón. Además, no tendría celular, ya que se lo entregó a una de sus hermanas, según informó Infobae.

Beloso pasó una semana en el hospital Fernández para la desintoxicarse y fue derivada a la institución para continuar el tratamiento. Stella estaba en situación de consumo abusivo de paco desde hace al menos 15 años, cuando intentó independizarse para construir su propio hogar.

“Me sé sostener. No pido ayuda porque tengo fuerza con mi hija. No necesito fuerza, sólo para seguir con M. A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo. No se puede dejar de golpe o me enfermo. Pasé de tomar 50 bolsas a tomar 1", sostuvo la mujer en una entrevista con Gastón Pauls en el programa Seres Libres, de Crónica HD; cabe recordar que el actor le había ofrecido ayudarla para que realice un tratamiento.

Stella, mantuvo varias entrevistas con psicólogos mientras su hija estaba internada en el Garrahan, y con una trabajadora social del Ministerio de Desarrollo. Allí se la diagnosticó con un cuadro compatible con un síndrome de abstinencia y se le recetó medicación psiquiátrica.

El Servicio de Toxicología del Hospital Fernández confirmó que el alta sería otorgada durante la mañana del miércoles 7. Luego, se gestionó un ingreso a la comunidad El Reparo, donde firmó su consentimiento para tratarse en el lugar tras una entrevista de admisión.

Huyó y fue directamente a la casilla que compartía con M. en la zona lindera de la autopista Dellepiane; fue encontrada este jueves por un referente barrial en villa Cildañez.

Con respecto a M, está bajo la tutela de su abuela y su tía, después de pasar por un hogar convivencial y estar varias semanas internada en el Hospital Garrahan. La niña ya tiene su DNI y está anotada en una escuela donde comenzará pronto las clases.