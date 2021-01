Desapareció un turista lesionado que esperaba que lo rescaten

Desapareció el turista lesionado que esperaba el helicóptero en las sierras de Córdoba. Más de 15 bomberos pasarán la noche de este lunes en el Cerro Champaquí y a primera hora de este martes retomaron la búsqueda sin éxito hasta el momento del turista oriundo de la provincia de Buenos Aires que desapareció de la carpa donde esperaba el rescate en helicóptero.

El hombre se encontraba con su hijo y un amigo, quiénes habían ido en busca de auxilio debido a que por una caída el hombre estaba lesionado en una rodilla, informaron fuentes policiales al Doce Tv.

Un gran despliegue de efectivos y gendarmería se desarrolló en el operativo de búsqueda en la zona norte del cerro más alto de la provincia de Córdoba. Cuatro dotaciones de bomberos salieron al rescate.

Los jóvenes aseguraron que "no podía moverse por eso quedó en una carpa entre el cerro Negro y el puesto de Marcos Domínguez, hasta que lleguemos por ayuda", afirmó Lucas Reyes, jefe de Bomberos del cuartel de San Agustín.

Bomberos de Villa Yacanto y personal del Duar iniciaron la búsqueda a pie y solicitaron la intervención del helicóptero de la Provincia para extraer al turista del lugar. Abajo, en el camping municipal de Santa Rosa de Calamuchita esperaba una ambulancia para trasladar al lesionado hasta el hospital Eva Perón.

Al llegar al lugar indicado por los jóvenes, el hombre no estaba en la carpa y solo quedaban sus pertenencias. Esta situación provocó preocupación sobre el paradero del hombre por el advenimiento de la oscuridad y las tormentas que se avecinan para el sector.

“Llegar al lugar donde estaba la carpa demanda entre 8 y 9 horas, por eso conviene pasar la noche en el cerro. No sabemos si el helicóptero estará disponible hoy”, señaló Reyes, y agregó: “Los rescatistas lamentaron no dar con la persona tras semejante despliegue de personal, vehículos y aeronave. Es muy importante el gasto de recursos que genera una búsqueda de estas características. Esperamos que el hombre esté bien y podamos encontrarlo pronto”, dijo el bombero. "No sabemos cómo pudo el hombre desplazarse si supuestamente tenía una lesión que lo inmovilizaba".