Discutió por una gorra y lo mataron de un balazo en el pecho

Agustín Ifrán tenía tan solo 21 años y este martes murió de un balazo en el pecho en la puerta de su casa. La policía sospecha que el móvil del crimen fue por "una pelea por una gorra", y habría desencadenó el trágico desenlace. La joven víctima salía de su domicilio de la calle Demoria Bernabé al 2700 en González Catán y se habría cruzado con un conocido del barrio, con quien se cree que tuvo una discusión por la gorra con visera que uno de los dos llevaba puesta.

"El intercambio verbal entre los dos jóvenes escaló rápidamente hasta que la detonación de un arma de fuego los dejó abruptamente en silencio. Segundos después, fue Agustín el que se desplomó en la vereda mientras el color rojo de su propia sangre iba tiñendo su remera a la altura del tórax", informaron fuentes policiales a TN.

Asimismo, el agresor rápidamente escapó del lugar. Familiares y vecinos de Agustín llegaron para auxiliarlo tras escuchar el disparo y alcanzaron a trasladarlo al nosocomio que quedaba a unas cuadras, sin embargo murió poco después por la gravedad de la herida.

“Sigo sin creerlo. Toda una vida tenías Agustín. Que Dios te tenga en la gloria loquito, me quedo con los mejores recuerdos tuyos, y mi más sentido pésame a la familia”, escribió en su perfil de Facebook Jésica Charra, una amiga de la hermana del chico asesinado. “Dale fuerzas a tu viejita, que no lo va a poder soportar. Sé que no hay consuelo a este gran dolor”.

El crimen es investigado por el fiscal Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien ya habría identificado al sospechoso y ordenó una serie de medidas para ubicarlo.