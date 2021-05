Robaron equipamiento policial a la secretaria de Seguridad

La noticia corrió como un rumor, pero luego se confirmó, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor sufrió un robo. Hasta aquí nada distinto, ya que como cualquier mortal, la funcionaria está expuesta a los delitos, por más que tenga a la Policía a su cargo. Sin embargo, lo preocupante es que le sacaron diversos elementos, como un equipo de radio con las frecuencias de la fuerza.

La fiscal de Viedma, Marisel Viotti Zille recibió hace unas semanas una causa por robo que tiene como víctima a la máxima autoridad en seguridad en la provincia. La denuncia realizada por Minor indica que entre la madrugada del sábado 8 de mayo y las 8 de la mañana del lunes 10, rompieron el vidrio de la camioneta Toyota SW4 oficial y se llevaron diversos elementos, entre ellos un handie con el que se comunica la Policía.

Fuentes allegadas también indicaron que tras romper una de las ventanillas, se habrían apoderado de unos chalecos antibalas de la fuerza rionegrina y que la funcionaria utiliza en los procedimientos a los que suele acompañar al Jefe de Policía Osvaldo Tillería. Aunque este dato no fue confirmado oficialmente, ni tampoco figura en la causa judicial que investiga el Ministerio Público.

En el relato, Minor da cuenta que llegó a su casa cerca de la costanera de Viedma, sobre calle 7 de marzo, durante la madrugada del sábado 8, luego de haber recorrido los distintos puestos de control policial en la capital policial. Ese mismo día se volvieron a fijar las restricciones de circulación y fiel a su estilo la funcionaria fue en persona para saber como estaban trabajando.

Al llegar a su casa, ella al mando de la camioneta, la dejó estacionada en la puerta y no la utilizó hasta el lunes, cuando salió para ir a su oficina. Allí descubrió que alguien había roto una de las ventanillas de la Toyota negra sin ningún tipo de inscripciones y se llevó las cosas que estaban a su alcance, sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido.

El hecho fue caratulado como robo simple, porque no hubo heridos ni se utilizaron armas. Pero no deja de ser un hecho preocupante, por lo que representa la investidura de la víctima y la zona donde se produjo que se conoce en la capital rionegrina como el barrio de los ministros. Pese al esfuerzo de la Brigada de Investigaciones de Viedma, que revisó cámaras de distintos sitios cercanos, se identificó un domicilio, pero el allanamiento autorizado por la Justicia no tuvo el resultado esperado y los elementos policiales robados de la camioneta de Minor, no fueron encontrados.

En sólo una semana, la funcionaria volvió a ser noticia, ya que el martes pasado, un día después de descubrir el robo, protagonizó un choque en la ruta 251, en cercanías de Conesa, cuando se le cruzó un vehículo y en la maniobra evasiva, terminó en la banquina. Si bien en un primer momento se dijo que iba con su chofer, pasado los días se conoció que era Minor la que manejaba el vehículo oficial, por lo que se abrió una investigación interna para determinar si tenía la autorización necesaria para hacerlo.

Desde la Secretaría de Seguridad, el encargado de prensa Mariano Herrera negó la información que dio a conocer Mejor Informado. Incluso aseguró que no hay denuncia por el hecho y que no hubo rotura de un vidrio de la camioneta oficial, como figura en la causa judicial que investiga la Fiscal Viotti Zille, por la que incluso se realizaron allanamientos.

Del mismo modo negó que se hayan llevado chalecos policiales y explicó que la funcionaria no los utiliza en los procedimientos en los que participa. Con el mismo énfasis, también desmintió que se hayan iniciado acciones internas para esclarecer en qué circunstancias chocó la secretaria de Seguridad y por qué manejaba ella y no uno de los choferes de la cartera.