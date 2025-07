El déficit en obra pública que el gobierno de Neuquén busca revertir

“Los neuquinos teníamos una infraestructura atrasada de 4.000 millones de dólares, que es lo se necesita para hacer lo que Neuquén necesita. Nosotros tomamos la definición de hacerlo lo más rápido posible. Estamos tomando ahorro de gastos innecesarios que pudimos realizar durante 2024”, explicó el gobernador de la provincia Rolando Figueroa, en relación al déficit de infraestructura que existe en Neuquén, un atraso que el gobierno provincial proyecta revertir con el ahorro de gastos innecesarios, la inversión de privados en Vaca Muerta, la toma de créditos con financiamiento internacional y con recursos propios.

El mandatario provincial recordó que Neuquén recibe la mitad de lo que reciben otras provincias con la mitad de habitantes. “Ahora estamos empezando la Ruta 7 que acerca 100 kilometros a los habitantes del norte con la capital: es decir que esa gente tuvo que hacer 100 kilometros demás durante 100 años para llegar a su casa”, remarcó.

El gobierno de la provincia realizará una fuerte inversión para fortalecer la seguridad vial en la ruta petrolera que permite la vinculación de Neuquén capital con la zona industrial de Vaca Muerta. Se trata de la obra para duplicar la calzada de la ruta provincial 67, desde el empalme con la Autovía Norte hasta la intersección con la ruta provincial 51. Este lunes se puso en marcha esta iniciativa con la apertura de los sobres de ofertas en la que se presentaron 14 empresas.

Sobre la cantidad de empresas que presentaron sus ofertas, el gobernador sostuvo que “en otras provincias no hay obras públicas y los neuquinos tenemos que estar orgullosos. No es fácil realizar estas obras, no es fácil conseguir financiamiento sino ya las hubieran hecho y nadie las hizo”.

Un dato que se destaca es que en la provincia de Neuquñén en 70 años se realizaron 1100 kilómetros propios de rutas provinciales, en tanto en los dos años de gestión del presente gobierno se están ejecutando 600 kilómetros.

Sobre las reuniones que mantuvo en Washington con las autoridades de las entidades de crédito internacional, para avanzar en las gestiones por los recursos que serán destinados al plan de infraestructura, que incluye las inversiones en rutas, Figueroa precisó que el Banco Mundial “nos envió el primer desembolso en calidad de donación para realizar proyectos ejecutivos para el desarrollo del turismo emergente del Norte neuquino e infraestructura en diferentes ciudades. Rutas y otras obras turísticas con corredores, turismo de la fe, programa de desarrollo estratégico integral turística. Esto está preacordado con Nación por tener garantía soberana. Ahora Nación debe aprobar el endeudamiento”.

Sobre las reuniones con representantes del BID, Figueroa explicó que “estamos postulando para acceder a los créditos con y sin garantías soberanas por $135 millones de dólares”.

“Con el Banco Mundial: Estamos trabajando en una agenda crediticia para desarrollar el post Vaca Muerta, orientada al turismo y la explotación de los recursos naturales por $150 millones de dólares”, agregó.

En tanto, la provincia de Neuquén recibió un préstamo de 100 millones de dólares por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para financiar obras de infraestructura y planificación territorial. Este programa beneficiará a aproximadamente 730.000 personas con mejoras en servicios básicos y conectividad vial, además de apoyar el turismo y las economías creativas.