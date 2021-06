Hallaron un arsenal en el parque termal de Plaza Huincul

La Policía de Cutral Co encontró un verdadero arsenal en un parque termal de Plaza Huincul, al que allanó tras una denuncia por violencia de género radicada por una joven. En el lugar fueron encontrados vigiladores privados armados, según se informó desde Policía. Fueron detenidos cuatro hombres –uno de los cuales tenía pedido de captura por un homicidio en La Pampa- y una mujer.

Todo comenzó cuando el martes, alrededor de las seis de la mañana, una joven mujer se comunicó con la comisaría de Plaza Huincul para denunciar que había sido agredida por su ex pareja en el parque termal La Curva, ubicado sobre Ruta 22, al que había ido para retirar algunas de sus pertenencias.

Instantes más tarde, una comitiva policial llegó a ese puesto, que encontró con la tranquera cerrada y las luces interiores apagadas. Golpearon las manos pero nadie los atendió. Luego rodearon el parque termal y, al no encontrar personas en su interior, optaron por retirarse.

Ya el miércoles, la joven de 24 años se presentó en el CENAF 4. Dijo estar residiendo en la localidad de Zapala y relató que el día anterior fue hasta el sitio en el que convivió con su ex pareja para recuperar prendas de vestir y la documentación personal de ella y de su bebé. Pero al llegar “observó por la ventana que su ex pareja se encontraba con su actual pareja, quienes estaban consumiendo sustancias estupefacientes. Al notar su presencia, ambas personas salieron del interior de la morada. Su ex llamó a su personal de custodia, quienes siempre estaban armados, momento en el que la actual señora del hombre la tiró al piso y comenzó a golpearla, mientras su ex pareja la amenazaba de muerte y le advirtió que le incendiaría su auto, y los camiones pertenecientes a su padre, que habían quedado en la chacra”.

Ante esa situación, se le dio intervención a la fiscal de turno, Marisa Czajka quien le solicitó a la jueza Laura Barbe una orden de allanamiento para el parque termal.

La diligencia se concretó este miércoles alrededor de las siete de la mañana a cargo de la Dirección Seguridad de Cutral Co, personal del C.E.N.A.F N° 4, el Grupo especial GEOP y la División Tránsito.

Una vez iniciada la diligencia, personal policial procedió a la identificación de los moradores del predio, cuatro hombres entre 34 y 67 años y una mujer de 30, quienes en principio fueron trasladados a la comisaría en calidad de detenidos.

En el allanamiento fueron secuestrados:

· Una escopeta de munición múltiple

· Una escopeta sin culata

· Un revólver calibre 357 Magnum

· Una pistola Bersa calibre 380

· Una escopeta calibre 14mm.

· Una escopeta recortada 16mm.

· Una escopeta recortada calibre 16mm

· Una escopeta recortada calibre 14mm

· Mas de 100 municiones de distintos calibres, siendo calibre 380, 14 mm, 357 Magnum, 38 special, calibre 22, entre otros

· Cédulas de identificación de vehículos

· Un equipo informático

· Un equipo de radio base de VHF

· Más de 9 equipos de comunicación de mano bases cargadoras de equipo de comunicación

· Un tractor de carretera Ford 1730

· Un auto Fiat Uno

· Un camión chasis con cabina, el que quedó en el lugar, bajo resguardo Judicial por problemas mecánicos.

En la recorrida realizada por el personal policial, se informó que se encontraron con una custodia privada que portaba armas y equipos de comunicaciones.

Cuatro de los cinco demorados recuperaron su libertad por orden de la fiscalía, en tanto que el quinto quedó detenido ya que se comprobó que sobre él pesaba una orden de captura vigente por un homicidio en la provincia de La Pampa.

El resto, quedó imputado en una causa por amenazas con armas y lesionas, lesiones y amenazas y amenazas con arma de fuego, quienes luego de ser notificados, recuperaron su libertad.