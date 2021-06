Dilan y Kereke, a sangre fría: "no era una serie de Netflix"

Dilan y Kereke andaban en el ambiente, en la joda. Últimamente, dedicado a la modalidad motochorro. Armados, eso sí. Son motochorros de la división pesada. Dilan tiene 19 años, Kereke 24. Les iba más o menos bien, hasta que le pusieron un tiro en la cabeza a José Ángel Visona, empresario, 69 años. Ellos escaparon y la víctima quedó en la calle, desangrándose. Y murió.

Dilan y Kereke fueron detenidos hoy, acusados de ser los motochorros que ayer asesinaron de un balazo en la cabeza al empresario Visona, presuntamente para robarle la camioneta. Fue en Villa Ballester, Buenos Aires. Las detenciones fueron durante un operativo realizado en la villa La Cárcova, del partido de San Martín. Allí estaba la moto, una Yamaha azul bien bonita y merecedora de otros menesteres.

Dilan y Kereke no iban en la moto cuando la policía los atrapó, sino en un Fiat Uno. Fueron interceptados, como se dice en la jerga policial. Bajaron del auto corriendo y se metieron en una casilla del asentamiento de La Cárcova, con la ilusión de que allí no los encontrarían, tal vez. O simplemente porque no les quedaba otra. En el vehículo, los policías secuestraron dos proyectiles calibre 9 milímetros.



La preciosa Yamaha, que estaba dentro de la misma casilla en la que se refugiaron, tenía manchas de sangre. Casi una ilustración del crimen. Se encontró también un casco negro, dos camperas, una remera azul, y dos mochilas.



También la policía se incautó de una credencial expedida por el Consejo Nacional de Menor y la Familia a nombre de un hombre, una chapa identificatoria del "Cuerpo de Seguridad", un porta esposa y un juego de esposas. El equipo necesario para salir a chorear, dijeron los uniformados, que la saben bien.



Dilan tiene una causa del 10 de julio de 2019, por infracción a la ley de estupefacientes; y otra por portación de arma de fuego. Kereke tiene antecedentes por encubrimiento y por robo. Los dos quedaron a disposición del fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de San Martín.

Luciano, un vecino del empresario Visona, de Villa Ballester, dijo que "lo mataron a sangre fría", por nada, por matar nomás.

"Lo que vimos acá no era vino tinto, era sangre de un vecino más, asesinado. No era una serie de Netflix la que se estaba viendo, era otro crimen por inseguridad", dijo Luciano por la televisión, con toda la carga de sarcasmo amargado que pudo encontrar en sus entrañas.