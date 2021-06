Suriani probaba sin permiso y chocó en la barda

Después de tantas postergaciones del campeonato Argentino de rally, Martín Suriani junto a su papá Walter, el ex campeón de la categoría, decidieron traer el auto al Alto Valle para continuar con la adaptación VW Gol Maxi Rally de la Compañía General Rally y probar cada vez que quieran. Este fin de semana cruzaron el puente y llegaron a Cervantes, donde sin ningún tipo de autorización realizaron diversos test hasta que el ruido se cortó abruptamente, cuando el piloto neuquino chocó a uno de sus mecánicos y antes que llegue la Policía se dio a la fuga del lugar.

El hecho se registró ayer cerca de las 17, en el sector norte de bardas de Cervantes, entre esa localidad y Mainqué, en la zona de la defensa, utilizada habitualmente en las carreras de rally. Al lugar llegó el ex campeón Walter "Chirola" Suriani en una Toyota Hilux y dos camionetas más, una de ellas llevaba el carro en el que transportaron el auto de carreras. Después de algunos ajustes comenzaron a probar, sin importar que el lugar es usado permanentemente por personas de la ciudad que hacen mountan bike o trakking.

De acuerdo a la información que trascendió, el neuquino se habría quedado sin frenos bajando de la defensa y sufrió un fuera de pista, con tanta mala fortuna que chocó a uno de sus mecánicos, quien quedó tendido en el piso con una herida importante en una de sus piernas. En pocos minutos el lugar se llenó de gente y muchos de ellos, al ver que el auto de Suriani dice Neuquén en el parabrisas, además de las publicidades del Banco Provincia y de la lotería provincial, increpaban a los foráneos y hasta hubo forcejeos.

El reclamo de la gente era entendible, ya que se quejaban de la falta de empatía de Suriani y su equipo, que no tomaron los recaudos para poder probar y no poner en riesgo a todas las personas que estaban disfrutando la hermosa tarde al aire libre. Mientras, debieron convocar a una ambulancia del hospital por la gravedad de las heridas del mecánico.

En un primer momento, el mecánico, aún tirado en el piso, aseguró que era de San Luis y que se había caído de la defensa, por eso se había roto la pierna

Los médicos llegaron junto con un patrullero de la Comisaría 22°, que mientras subía por la calle Lavacara, se cruzó de frente al auto de carreras de Suriani que abandonaba el lugar, pero como no sabían lo que había ocurrido, lo dejaron continuar sin problemas. Mejor Informado accedió a información exclusiva y pudo comprobar que la tarea de los uniformados no fue fácil, por las permanentes mentiras y evasivas con la que el equipo de Suriani respondía a cada una de las preguntas.

"En un primer momento, el mecánico, aún tirado en el piso, aseguró que era de San Luis y que se había caído de la defensa, por eso se había roto la pierna", confió una fuente que estuvo en el lugar. Los integrantes del equipo, también negaron la presencia de un auto de carreras, aunque una de las camionetas tenía enganchado un carro y había una gran cantidad de herramientas en el lugar. "Mintieron todo el tiempo, nunca quisieron decir qué estaban haciendo en el lugar", explicó una de las personas intervinientes.

El herido, de apellido Noe, de 33 años, fue trasladado al hospital de Cervantes, con fractura expuesta de femur, y debía ser trasladado a Neuquén en las próximas horas. Esta persona es un mecánico que llegó de Córdoba para atender el auto de carrera de Suriani en cada una de las pruebas que hacen en la región.

Se supo también que el equipo no contaba con ninguna autorización para realizar pruebas en ese sector. Es más trascendió que hay un profundo malestar por parte de la Asociación Volantes de General Roca, que organizan los rally en la región, ya que desde el municipio le hicieron llegar las reiteradas quejas por las pruebas de autos de carrera en ese lugar de Cervantes, lo que genera un riesgo para la población del lugar.

De la causa tomó intervención la fiscalía de turno de Roca a cargo Gastón Britos Rubiolo, a quien le llegó las actuaciones originadas en la Comisaría 22° de Cervantes por lesiones graves. En cuanto al auto de carreras, no pudo ser secuestrado en el lugar y se dio a la fuga. Creen los investigadores que la intención de la familia Suriani fue sacarlo rápido de la escena para que no pueda ser secuestrado, como ordena la ley en este tipo de casos. Además, los autos de carrera no tienen permiso para circular por las calles, ya que significa un importante riesgo, por no contar con seguro contra terceros obligatorio. Minutos después y por insistencia del personal policial, el auto fue entregado por la familia Suriani y quedó secuestrado.

Hace unas semanas el neuquino ya había tenido inconvenientes en una cantera en la zona de Fernández Oro, dónde los vecinos y puesteros le reclamaron (no en buenos términos) que ellos utilizaban esos caminos para llegar a sus casas y que además del riesgo que generaba su tránsito a alta velocidad, también se destruía el terreno por la potencia del auto de carreras y la tracción 4x4 que hace grande huellones.