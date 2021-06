Sacaron el tanque de un jardín y los agarró la Policía

La ola de robos en establecimientos educativos no cesa. A los delincuentes no solo les interesa llevarse los distintos dispositivos electrónicos como computadoras o televisores que son utilizados para dar clases, también han llegado a robar la mercadería de los comedores. Pero el último caso no tiene demasiados antecedentes, dos hombres fueron atrapados cuando se llevaban el tanque de agua de un jardín de infantes.

El hecho se registró durante la madrugada de hoy, cuando un móvil de la Comisaría 21 que recorría distintas calles de Barrio Nuevo, en el sector norte de Roca, sorprendió a dos hombres que caminaban por la calle trasladando un tanque de agua. Apenas vieron el patrullero, uno de los delincuentes lo soltó inmediatamente y comenzó una rápida carrera para huir del lugar.

El otro delincuente no tuvo tantos reflejos, y tardó unos segundos más en dejar el botín y emprender la huida. Como indica la lógica del delincuente experto, ambos salieron en direcciones opuestas, por lo que los uniformados debieron decidir a cuál de los dos perseguir, y decidieron por el último que había empezado a correr, al que atraparon a las pocas cuadras.

Si bien quedó detenido por robo simple, no quiso brindar detalles de donde habían robado el tanque de agua, así que el personal debió recogerlo de la calle donde había quedado tirado y lo llevaron a la unidad policial. Luego, ya con la luz del día, comenzaron las averiguaciones correspondientes hasta que detectaron que en el jardín de infantes Sol y Luna, de Urquiza y Cardenales - a muy pocas cuadras de donde fueron descubiertos- durante la noche habían sufrido el robo.

Durante la mañana la directora del establecimiento realizó la denuncia correspondiente por el robo y los daños sufridos en el edificio para poder llevarse el tanque de agua. Según se supo el jardín cuenta con una alarma, que suena habitualmente sin que le den demasiada importancia los vecinos del lugar. Pero en esta ocasión no sonó, porque el botín estaba en la parte de afuera del edificio.